Murió Moonbin: el miembro de ASTRO tenía 25 años

Una de las máximas figuras de la música coreana fue encontrado muerto en su departamento. Los investigadores del caso ordenaron una autopsia para determinar los motivos del deceso.

Moonbin, uno de los integrantes de ASTRO, fue encontrado muerto este miércoles en su departamento, según informó la Policía de Seúl. La estrella de K-pop tenía 25 años y aún no trascendieron los motivos del deceso.

El cantante fue hallado por autoridades en su residencia del famoso distrito de Gangnam, ubicado en la capital surcoreana. Actualmente se encontraba promocionando como parte del dueto MOONBIN&SANHA, que iba a visitar Latinoamérica en el transcurso del 2023.

En diálogo con medios locales, agentes de la policía dejaron trascender que "se quitó la vida", pero la versión no fue confirmada. Los detectives del caso solicitaron una autopsia para esclarecer las causas de la muerte de la estrella de la música.

La triste noticia fue confirmada por Fantagio, la agencia que representa al grupo, a través de la redes sociales. "Ofrecemos una disculpa por traer noticias desgarradoras y lamentables. El 19 de abril de 2023, el miembro de ASTRO, MOONBIN, nos dejó de manera repentina y se convirtió en una estrella en el cielo", indicaron en el comunicado.

"Nos duele aún más el corazón al dar esta repentina noticia a los fans que han apoyado a Moonbin y le han entregado su gran amor. En Fantagio impera el desconsuelo, ya que conocimos al joven que siempre amó y pensó en sus fans más que nadie. Les pedimos encarecidamente que eviten información especulativa y maliciosa, para que la familia en duelo pueda conmemorar y entregar su respeto al difunto de forma tranquila", agregaron.

Según informaron, el funeral será privado y contará solamente con la presencia de familiares, amigos y colegas. Por el momento ni la familia del cantante, cuya hermana Moon Sua es integrante del grupo BILLLIE, ni el resto de los miembros de ASTRO dieron a conocer ningún comunicado o datos sobre la situación.

¿Quién fue Moonbin de ASTRO?

Moonbin nació el 26 de enero de 1998 en Cheongu, en Corea del Sur. En 2002, con tan sólo 6 años, debutó como modelo infantil. Cinco años más tarde, en 2009, dio sus primero pasos como actor en la serie Los chicos son mejores que las flores.

Su carrera en la música comenzó en 2016, cuando ingresó al grupo ASTRO. Ese mismo año, la banda protagonizó su propio reality show, Astro OK! Ready, que fue emitido en MBC Every. Mientras tanto, no descuidó su faceta actoral, ya que se unió al elenco principal de la serie web Príncipe sirena, donde dio vida a Woo Hyuk, un joven misterioso que dirige una casa de huéspedes que conoce a Hye Ri (Jung Shin-hye), durante su viaje de graduación,

El joven estaba a punto de salir de gira en dueto con Sanha, su compañero, y tenía planeado dar shows en México, Chile y Brasil. Y si bien aún no fue informado, se prevé que la gira será cancela.