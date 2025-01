Llora el folklore por lo que anunció Kike Teruel: "Siempre en mi corazón".

Kike Teruel reapareció y generó conmoción en el folklore y entre sus seguidores. De cara a la temporada de verano, el famoso cantante y líder de Los Nocheros, está instalado en Mar del Plata y desde allí se comunica con sus seguidores e interactúa con ellos.

El reconocido músico viajó a La Feliz para liderar su propia peña "La Nochera" en donde habrá música, baile y bandas tributo en vivo desde el Mirador del Cabo. Sin embargo, pese a estar ocupado con los preparativos, no pierde el vínculo con sus seguidores, motivo por el que sigue activo en redes.

Precisamente, en las últimas horas compartió una foto tocando uno de sus emblemáticos instrumentos y emocionó a sus fanáticos, ya que gran parte de su carrera la hizo cantando en compañía de este. "Charango, charanguito siempre en mí corazón", escribió junto a la foto donde se lo ve tocando con el mar del fondo.

"Te extrañamos kike, único con el charango", "Bravo Kike que suene el Charango", "Como se extraña el charango", "Te extrañamos", fueron algunos de los comentarios que acompañaron a este publicación. Mientras tanto, otros le consultaban por la información sobre la peña en Mar del Plata, por lo que parece que habrá gran convocatoria de gente en medio de la temporada de verano.

Sorpresa en el folklore por el "vínculo" entre Los Nocheros y Palermo: "Suertudo"

El popular grupo musical Los Nocheros aprovechó las plataformas para lanzar su propio canal de streaming, donde comparten momentos especiales con invitados de lujo. Con un almuerzo de por medio, los cantantes salteños aprovechan para entonar los clásicos del folklore con diferentes estrellas como Raly Barrionuevo, El Chaqueño Palavecino o Los Tekis.

Se trata del ciclo "Nocheros en la mesa", un micro producido por Los Nocheros donde “el espíritu de la guitarreada y el humor están más presentes que nunca”, según detallaron en su canal de YouTube, “Una experiencia donde el amor por la música, la comida y las anécdotas interminables, harán que te sientas parte de lo más íntimo que nutre el alma de los cantores de Salta”, describen los artistas.

En la última entrega, los cantantes Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel recibieron como invitados a Canto del Alma, que integran Simón Ojeda, Kily Llanos, Bebo Salazar, Beto Zapiola y Agustín Narváez. Además, fueron parte de la velada “Son Ellas”, el dúo de Jimena Teruel, Verónica Marcos, y el bandoneonista Germán Marcado.

Durante los primeros minutos del último ciclo, que se entrena los domingos, Mario Teruel lanzó una inesperada revelación sobre su talento futbolístico y se comparó con uno de los ídolos de Boca. “De 9 jugaba yo. Suertudo para meter goles, con el culo, con la espalda, con la nuca los metía”, comentó el líder del grupo folklórico. “Así, onda Palermo”, acotó Rubén y Teruel remarcó: “Así inútil, pero entraba”.

Impacto en el folklore por la revelación de Kike Teruel sobre su inicio en Los Nocheros: “Bastante mal”

El grupo Los Nocheros marcó un antes y un después en el folklore desde su formación en Salta durante la década de los 80’, pero lo que pocos conocen sus comienzos fue revelado por Kike Teruel. El ahora ex vocalista del histórico conjunto detalló por qué fue elegido por Mario Teruel y dejó a todos los fans del género más que sorprendidos: “Tocaba, pero bastante mal”.

Todo ocurrió durante la participación de Kike Teruel en el programa televisivo que conduce Guido Kaczka, donde fue consultado sobre su pasión por la música. “Charango, aprendí a los 8 años”, respondió el salteño y explicó que empezó a cantar recién a los 12. Además, reveló que comenzó a tocar la guitarra cuando se sumó a las filas de Los Nocheros a mediados de los 90’.

“La guitarra la agarré cuando empecé con Los Nocheros, bastante tiempo después”, detalló el músico de 59 años. “Tocaba, pero bastante mal. Mario, que era el que armaba el grupo, andaba buscando alguien que toque la guitarra y que cante”, comentó y lanzó un dato clave de esa época: “En Salta estaban los que tocaban bien la guitarra o cantaban bien”.

“Entonces me agarró porque era el único que hacía las dos cosas. La guitarra la hacía maso, pero he aprendido obviamente, hemos cantado 37 años”, completó, entre risas, el ex miembro de Los Nocheros. Por otra parte, reveló sus planes para el futuro en una ciudad lejana a su Salta natal. “‘La Nochera’ es una peña que vamos a hacer en el Barrio La Armonía, que es donde estoy viviendo, antes de llegar a Mar del Plata. La idea es generar espacios para que los chicos vayan a cantar”, anticipó en Los 8 escalones.