Furor en el folklore por lo que hicieron Los Nocheros con un famoso músico argentino: "Se armó"

Los Nocheros hicieron un anuncio que alegró a los fans.

Los Nocheros son una de las bandas de folklore más resonantes de la música contemporánea, ya que se mantienen en vigencia desde la década del '90. Por ese motivo, una reciente noticia que los artistas les dieron a sus fans tuvo mucha repercusión en las redes sociales, ya que involucró a otro famoso exponente del género.

El grupo conformado por Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel en la actualidad volvió al ruedo hace algunos años, después de un tiempo de receso. Desde ese momento, no dejan de llenar los teatros y estadios en los que se presentan y de lanzar nuevo material; en ese sentido, hace horas anunciaron el lanzamiento de una nueva canción junto a Raly Barrionuevo.

Los músicos compartieron a través de su cuenta de Instagram un fragmento de un video que subieron completo a YouTube, de un encuentro que tuvieron con Barrionuevo en un almuerzo en el que cantaron el clásico La Telesita. "Se armó la mesa con Raly. Corré a nuestro canal de YouTube para verlo completo. Disponible hoy", escribieron en el pie de foto de la publicación.

Por supuesto que los fanáticos de Los Nocheros se mostraron felices en las redes por el posteo de sus ídolos y escribieron mensajes como: "Feliz día de la tradición! Nocheros Orgullo Argentino", "Impresionantes, grosos. Muy buen bandoneón" y "Qué tipazos".

Los Nocheros con Jorge Rojas.

La historia paranormal que vivieron Los Nocheros

"Todo comenzó a la tarde, llegamos y Kike se va a dormir, se va a descansar. En ese momento Los Nocheros todavía compartíamos piezas era; Mario Teruel y Jorge (Rojas); Kike y yo", describió el vocalista, antes de explicar el primer episodio paranormal. "Llego a la habitación y Kike estaba despierto y me dice 'Che negro, vos sabés que hay ruidos, sentí que me abrieron la puerta'", rememoró el cantante. Y agregó lo que pensó: "Son cosas que pasan, de casa viejas, dije yo".

Sin embargo, a la noche vivió lo más aterrador cuando se quedó solo: "Después de cantar, comemos, ellos (Kike, Jorge y Mario) se quedan tomando algo y me voy a dormir yo. Había dos camas paralelas, una daba a la pared y otra a la ventana, yo dormía para el lado de la ventana que daba para la calle y estaba yo solo en la habitación". "Me doy vuelta para el lado de la ventana y había una nenita parada", contó Rubén, mientras que todos los presentes gritaron con susto. El artista aclaró que no grito de miedo: "Simplemente me di vuelta, salí de la cama, me levanté y me senté. Cuando vinieron ellos, yo estaba sentado en la azotea".

Emoción en el folklore por lo que dijo La Sole

"Siempre busqué ser honesta conmigo y hacer algo distinto, pero la respuesta de la gente me sorprendió. Cuando mi vida cambió gracias a la música, no imaginé que iba a tener todo este recorrido", comenzó su descargo la artista oriunda de Arequito. Y sumó: "Creo que es mucho más real decidir que vas a dedicarte a la música cuando estás en el baile, que sin conocer de qué se trata, porque uno toma la decisión sabiendo lo bueno y lo malo. Me siento muy orgullosa de ser una mujer que empezó siendo una pibita que eligió un género musical poco convencional y no comercial. Me parece que lo que es original y honesto de alguna manera impacta. De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".