Lil Troca y y Lucho SSJ lanzaron "Joseando"

Lil Troca lanzó "Joseando" junto con Lucho SSJ, una esperada colaboración entre dos de las figuras más importantes de la nueva escena urbana.

Lil Troca festejó su cumpleaños con el lanzamiento de "Joseando", su más reciente colaboración con Lucho SSJ, uno de los exponentes más importantes de la escena urbana argentina. El rapero nacido en Neuquén anunció el nuevo track durante la celebración de su natalicio, donde estuvo acompañado por algunos de los más grandes referentes de la escena.

Tras lucirse con su último sencillo "Impostora", Lil Troca estrenó "Joseando", un track que promete convertirse en un himno de la fiesta, en colaboración con Lucho SSJ. Bajo el sello FaroLatino Music, el nuevo tema del rapero neuquino es un regalo para todos sus seguidores, donde junto a Lucho SSJ hablan del esfuerzo, trabajo y búsqueda para alcanzar grandes hitos en sus carreras artísticas.

Mientras que la canción contó con la producción y mezcla de Alfredo Marz, el mastering estuvo a cargo de Gustavo Massone. Además, el lanzamiento viene acompañado de un videoclip que se puede disfrutar en el canal oficial de YouTube de Lil Troca, el cual estuvo a cargo de Headprod. Por otra parte, la gran promesa del trap continúa trabajando en su próximo material inédito que contará con grandes colaboraciones.

Más sobre Lil Troca

Enzo Tomás Giménez, a.k.a Lil Troca, nació el 27 de noviembre del 2002 en Neuquén. Es un artista urbano con un estilo versátil pero punzante. Desde muy temprana edad generó fanatismo en el Rap (old school) y junto a su hermano mayor Homer el Mero Mero crecieron influenciados por el Hip Hop, desarrollando una notable habilidad y creatividad artística, fundamentos que posteriormente consolidaron sus carreras.

Troca pertenece también a la MDBCrew junto a C.R.O, Franky Style, Chulu y Homer El Mero Mero, agrupación símbolo para todos ellos, la cual les permitió realizar colaboraciones mutuas, de gran despliegue. Con tan solo 16 años de edad, estrenó su primer single junto a C.R.O. titulado "Lágrimas", y tras este lanzamiento se posicionó rápidamente como una de las nuevas promesas del sonido new school.

A los 18 años se instaló definitivamente en Buenos Aires para consolidarse en la escena local. Su sello característico es su enorme capacidad para componer en estilos como el rap, boombap y trap, géneros que marcaron su carrera como artista. Ha realizado colaboraciones con artistas como: Lucho SSJ, C-Kan, C.R.O, Franky Style, Homer el Mero Mero, Jado pvg, Falke 912, Franux BB, entre otros.

Entre sus últimos lanzamientos se encuentran "Aeropuerto", "Regret", "Let's Get it", "All Black", y su más reciente publicación “Joseando” demuestra el crecimiento y el trabajo desplegado todos estos años. También se ha presentado en infinidad de shows, algunos de estos en salas de gran reconocimiento como Teatro Vorterix, (Ciudad de Buenos Aires) y Gran Rex, junto a BARDERO$.