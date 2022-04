La sorpresiva confesión de Abel Pintos: "Tuve un coqueteo"

Abel Pintos decidió compartir una situación personal y captó la atención de miles de sus fanáticos. El reconocido cantante, quien hace poco realizó una impresionante gira por todo el país y que se prepara para brindar varios recitales en el Teatro Ópera, habló del "coqueteo" que tuvo hace poco tiempo.

Luego de que lanzara el nuevo disco, "El amor en mi vida", el bahiense se refirió a la inclusión del tema musical "Abrazándonos", una versión que tiene bachata, que canta junto a Francisca Valenzuela y que ya tiene más de 1 millón de reproducciones en YouTube. En una entrevista que le concedió a TN, se refirió al nuevo género musical que eligió incursionar: "Es mi primer acercamiento de lleno al estilo".

Y curiosamente, Abel Pintos confesó: "Tuve antes un coqueteo con el género. Hay veces que te sentís atraído". Asimismo, mencionó a aquellos artistas y bandas que lo inspiraron para crear dicha versión: "Lo primero que escuché de esta música fue el grupo Aventura. Después quedé interesado en Prince Royce y Romeo Santos. Y añadió: "En 2010, la bachata explotó en el mundo y compuse la canción ‘Aventura’ que grabé con Marcela Morelo. Sentía respeto por el género. Cuando fuimos al estudio Eduardo Cabra, productor del disco, sentimos lo mismo. Ahora la primera idea fue de hacerla bien tradicional y todos estuvieron de acuerdo".

Abel Pintos incursiona en un nuevo género musical.

Por su parte, Francisca también opinó acerca del nuevo tema y sobre cómo lo compusieron: "Tuvimos una reunión a la distancia donde compartimos algunas ideas y fue súper lindo". En la misma línea que el cantante de 37 años, expresó: "Es un encuentro tierno, un coqueteo y después un concierto. Es un poco lo que somos arriba del escenario. Lo grabamos en Buenos Aires y todo salió muy bien".

Los próximos shows y conciertos que brindará Abel Pintos

Abel Pintos brindará nada menos que 30 conciertos en el Teatro Ópera en los meses de mayo, junio y julio de 2022. A continuación, los días y horarios de los recitales que dará el cantante bahiense.

Abel Pintos reveló el problema que sufre desde chico

Abel Pintos reveló un problema con el que nació y por el cual debió ser operado cuando era pequeño. Más allá de que al músico le gusta bailar y moverse en el escenario, en PH reveló que parte de esta soltura se debe a la aceptación de su propio cuerpo.

"Hasta el día de hoy tengo una pequeña renguera por una operación que tuve cuando era chico. Estaba mucho lo de la renguera y en un momento dije ‘ya fue, todo bien’. Empecé a reírme de eso y hacía chistes como que con un pie hacía un pozo y con el otro lo tapaba”, comenzó diciendo Abel Pintos.

Recordando su infancia, Abel Pintos detalló cómo debió llevar adelante esta situación: “Nací con una formación del pie que no es la habitual, por decirlo de alguna forma, y me operaron de muy chiquitito. Me pusieron un yeso hasta los 3 años y aprendí a caminar con el yeso puesto”.