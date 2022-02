La Mona Jiménez dejó mudos a todos con su revelación íntima: "En mi debut"

El cantante cuartetero nos dejó sin palabras. La Mona Jiménez y un ritual que realiza desde que tiene 16 años.

"La Mona" Jiménez es el referente máximo del cuarteto cordobés. Profeta en su tierra, el oriundo de La Docta cerrará el Cosquín Rock 2022 junto a colegas y amigos que son "de otro palo" y hasta se animará a cantar en un repertorio que no es el suyo.

En diálogo con Infobae, "El Mandamás" reveló: "Me están buscando desde que inauguró el Cosquín Rock para que estuviera ahí. Pero yo siempre tenía bailes, ¿viste? Ahora con esta pandemia se cortó todo y estuve como dos años sin tocar: hice streamings, pero no es lo mismo. El Cosquín tiene otro público, pero la gente mía va a ir. Así que se van a juntar los dos públicos. Hay muchos pibes que me siguen a mí y que les gusta el rock, así que no va a haber tanto problema”.

“Todavía no sé bien con quién voy a estar. Capaz que Ricardo Mollo se anima a cantar conmigo ‘Quién se ha tomado todo el vino’. O Fito, que va a tocar el mismo día. También van a estar los músicos de Los Piojos por ahí... Ellos conocen mis canciones. Pero ya no vuelvo más a los lugares chicos, ya no vuelvo más…", reconoció "Carlitos" Jiménez.

Lo curioso fue que, ante la pregunta del entrevistador de Infobae sobre qué no puede faltar en un camarín suyo, Jiménez respondió: "Un baño. Porque yo tengo que pasar por el trono antes de subir al escenario. Me pasó en el día de mi debut, a los 16 años. Y me pasa lo mismo hasta el día de hoy. Antes de cantar, tengo que hacer mis necesidades. Si quiero que salga todo bien, que los micrófonos estén bien, que salga la voz bien, que no haya errores, que no se corte ningún cable, que esté todo perfecto... tengo que pasar por el trono".

La Mona Jiménez confirmó que cerrará la jornada de Cosquín Rock

La Mona Jiménez fue uno de los tantos artistas que se vio imposibilitado de cantar frente a multitudes debido a la pandemia que azotó a la República Argentina y al mundo entero. Sin embargo, de a poco está volviendo al ruedo y se supo que el 13 de febrero tendrá por delante una función realmente especial para él.

"Nunca me voy a olvidar el día que fui a Buenos Aires, llegué a Aeroparque y me esperaba una limusina blanca. ¿Quiénes eran? El Bebe con Andrés Calamaro".

“Cuando hizo su primer Cosquín Rock José Palazzo me vino a buscar. Pero yo tenía muchos shows; tocaba de viernes a domingo, era imposible. Este año me volvió a preguntar y la verdad es que por la pandemia no estuve haciendo los bailes populares entonces le dije que sí. Él se puso contento y yo estoy feliz. Va a ser un gran reencuentro con muchos amigos rockeros”, continuó La Mona Jiménez.