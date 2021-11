L-Gante y un adiós sorpresivo: "Que la chupen"

L-Gante se enojó en pleno recital en el exterior, se fue y se descargó con un fuerte "que la chupen".

Más allá de ser uno de los personajes del momento en la música nacional y hasta internacional, L-Gante también pasa por esas crisis que vive cualquier figura naciente en el ámbito artístico en la Argentina. Ahora, el cantante de cumbia de 21 años nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, protagonizó un escándalo en pleno recital en Paraguay.

Incluso se viralizó el video del momento a través de las redes sociales y desató miles de comentarios por parte de los fanáticos y también por el lado de aquellos que no simpatizan por el estilo de Elian Ángel Valenzuela.

L-Gante y un adiós sorpresivo: "Que la chupen"

El joven se presentó junto a su grupo de cumbia 420 para brindar un show en la discoteca Chechos La Mega de San Lorenzo, Paraguay, y cuando apenas iban 20 minutos desde el público lo abuchearon y le revolearon una lata de cerveza, lo cual lo hizo explotar sin filtros en vivo. La grabación del instante circuló rápidamente a través de las redes.

En medio de un abucheo generalizado por la agresiva acción, el artista de tomó el micrófono y, visiblemente contrariado por la situación, apuntó contra el agresor: "Los que me tiraron la lata, que me chupen la p...”. Acto seguido, decidió dejar el escenario dando por terminada la actuación y se marchó muy sorprendido y ofuscado al mismo tiempo.

La guerra entre L-Gante y el boliche de Paraguay

Luego de lo ocurrido, los organizadores publicaron un comunicado en su cuenta oficial de Instagram (@chechoslamega) pidiendo la disculpas y ofrecieron devolverles el dinero a los asistentes porque el espectáculo fue demasiado breve para lo que valió la entrada.

“La Mega SA hace llegar sus disculpas a quienes nos acompañaron en el show internacional del 27 de noviembre ya que, por razones ajenas a nuestra voluntad, el artista no se ha presentado el tiempo suficiente en el escenario externo. En compensación, el 5 de diciembre ENTRADAS GRATIS hasta las 18 horas para todos los chechistas. Apertura de temporada complejo Checho´s. KE personajes en vivo!”.

El pedido de disculpas del lugar para quienes fueron a ver a L-Gante.

Sin embargo, no todo terminó allí: L-Gante posteó en su perfil una historia en la que cruzó duramente al lugar, lo arrobó y escribió: "Estos son unos estafadores y quiero que lo sepan!! Organizan mal y se limpian con el artista. Yo hago mi trabajo y eso se tiene que respetar al igual que todos. Yo hago show gratis, pero cuando quiero y en los barrios que se me da la gana!! No me voy a dejar boludear por un organizador inútil que desaparece llenándose los bolsillos y ensuciando al artista".

L-Gante destrozó al lugar en el que dio el recital en Paraguay.

Luego, desde el sitio no se quedaron atrás y, en la primera instancia, subieron una foto del argentino y el mensaje "sigue mintiendo". Por último, citaron la storie de él y la desmintieron de una manera lapidaria: "Qué sinvergüenza sos, L-Gante, hablar así de Chechos La Mega... Se dio todo lo que pediste y demás, y hacés esto".

El local bailable de Paraguay se la pudrió a L-Gante también.