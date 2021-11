L-Gante fue destrozado por Enrique Pinti: "Grasa, no tiene talento"

Consultado acerca del éxito y la popularidad del cumbiero L-Gante, Enrique Pinti lo destruyó, lo tildó de "grasa" y opinó que "no tiene talento".

El éxito y la popularidad que ha conseguido L-Gante durante este 2021 parece molestar a muchos famosos del ambiente artístico argentino, entre ellos por ejemplo Enrique Pinti. En plena entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live (Radio Mitre, AM 790), el actor, humorista, escritor y dramaturgo de 82 años fulminó al joven cantante de cumbia.

Más allá de que Elian Ángel Valenzuela logró trascender las fronteras de cualquier clase social y ya acumula más de cinco millones de seguidores entre todas las cuentas de sus redes sociales oficiales, al reconocido y prestigioso director teatral parece no alcanzarle, por lo que fue durísimo, al filo y polémico con el cumbiero de 21 años nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

L-Gante fue liquidado por Enrique Pinti: "Grasa, no tiene talento"

En el diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, uno de los máximos exponentes del ámbito artístico nacional en las últimas cuatro décadas opinó sobre una de las estrellas del momento, en especial entre la juventud: "La verdad que yo no le veo mucho talento. Cuando yo era chico, les veía talento a Antonio Tormo o a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”.

Además, recordó que “siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta..." y añadió de manera fulminante que "había artistas que se hacían famosos por la radio que eran mersas o grasas, como puede ser hoy L-Gante”. Igualmente, aclaró que "hay que tener respeto por esa gente, porque de alguna manera está haciendo fama". Y sentenció: "A mí no me llega, pero de todas maneras yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”.

L-Gante, durante el show en Argentina 3-0 Bolivia en el Monumental.

L-Gante arremetió contra El Trece por una fake news

Después de haber conversado brevemente con Alberto Fernández en una charla que hasta el propio Presidente se encargó de difundir, los medios de comunicación opositores, sobre todo el Grupo Clarín, comenzaron a dinamitar la figura del joven cantante con diversos artículos mentirosos, entre ellos uno de El Trece que indicaba que en un video en sus redes él aparecía gritando "ahora empiezo a los tiros".

Sin embargo, L-Gante compartió la noticia en una de sus historias de Instagram, demostró que era todo mentira y lapidó al portal macrista: “Mirá vos, El Trece queriendo ensuciar a los pibes”. De ese modo, el músico puso en evidencia la saña con la que ciertos portales actúan frente a figuras nacientes dentro de lo popular en cualquier ámbito.