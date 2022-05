Interceptaron a Luciano Pereyra en la calle y quedó en ridículo

El artista estaba caminando por las calles de Madrid cuando ocurrió un hecho inesperado.

Luciano Pereyra es uno de los artistas más reconocidos de nuestro país, sin embargo en España le hicieron pasar un incómodo momento que quedó grabado por uno de los acompañantes del cantante que filmó toda la situación que luego se viralizó y llegó a nuestro país causando sorpresa y asombro entre los fanáticos del vocalista que lo defendieron por sobre todas las cosas.

El intérprete de ¿Para qué quieres volver? decidió salir a caminar por las calles de Madrid en el marco de su gira por Europa y fue ahí que dos personas lo interceptaron para hacerle un pedido insólito. Sin reconocer al artista, una pareja le pidió que por favor les tomara una foto con la Puerta de Alcalá de fondo, construcción que fue declarada Patrimonio Mundial del Paisaje de la Luz por Unesco.

Sin miedo al éxito, Luciano Pereyra se dispuso a tomarle varias fotos a la pareja que posaba sonriente sin notar quién los estaba retratando. El artista hizo varios encuadres y sonreía contento de poder ayudar al matrimonio que le pidió ese favor. Al parecer fue el acompañante del cantante quien filmó la curiosa situación en la que se vio envuelta el músico que por supuesto que notó que lo estaban grabando, pero eso no fue impedimento para cumplir con el pedido que le hicieron.

Los fanáticos del artista no tardaron en reaccionar al ver el video de Luciano Pereyra en modo fotógrafo. Uno de los comentarios fue: "Eso lo llamo humildad. Bravo Luciano". Esta seguidora descató que el artista no se negara ante el pedido de la pareja y que siendo un artista que está acostumbrado a que la gente quiera sacarse fotos con él, acceda a oficiar de fotógrafo con dos turistas que al igual que él paseaban por las calles de Madrid.

Luciano Pereyra vivió una situación incómoda con un fanático

En una de sus visitas al programa de Jey Mammón, Luciano Pereyra reveló el mal momento que pasó con un fanático: "Estábamos comiendo en Las Cañitas con un par de amigos y viene un chico a quien no le entendía mucho porque era sordomudo. No le entendía bien, pero me dice ‘firmame’, le dije que claro y le firmé, le doy el papel, se fue y desde lo lejos veo que me mira, mira la firma, pone mala cara y viene. Me dice algo que no le entiendo y después me dice ‘pero vos no sos Ricky Martin'. Lo peor, me lo devolvió y se fue. Aparte se enojó, pero mal, todo porque no era Ricky Martin".