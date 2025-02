Ganadores de los Grammys 2025

Kendrick Lamar, ganador de los premios Grabación del Año, Mejor Interpretación de Rap, Mejor Canción de Rap, Mejor Vídeo Musical y Canción del Año, posa en la sala de prensa durante la 67º edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, EEUU

La 67ª edición de los premios Grammy, los máximos galardones de la industria musical, se entregaron en una ceremonia celebrada el domingo, retransmitida por la cadena CBS y presentada por Trevor Noah.

A continuación se detallan los ganadores.

ÁLBUM DEL AÑO

"Cowboy Carter", Beyoncé

DISCO DEL AÑO

"Not Like Us", Kendrick Lamar

CANCIÓN DEL AÑO

"Not Like Us", Kendrick Lamar

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Chappell Roan

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

"Short n' Sweet", Sabrina Carpenter

MEJOR ACTUACIÓN POP DÚO/GRUPO

"Die With A Smile", Lady Gaga y Bruno Mars

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

"Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira

MEJOR ÁLBUM COUNTRY

"Cowboy Carter", Beyoncé

MEJOR ÁLBUM DE RAP

"Alligator Bites Never Heal", Doechii

Con información de Reuters