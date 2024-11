Funeral de Liam Payne: el último adiós de los One Direction y quiénes estuvieron presentes

Los miembros de One Direction fueron a despedir a Liam Payne.

Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre al caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur, en el barrio de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más de un mes después de su muerte, el joven de 31 años fue velado en Amersham, Inglaterra, donde se reunió un grupo reducido de familiares y amigos, entre los que se encontraron los exintegrantes de One Direction.

Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan fueron fotografiados en el funeral de quien fue su compañero de banda entre 2010 y 2015, años en los que vivieron un éxito exponencial a nivel mundial, con giras por todo el mundo y cinco discos de estudio lanzados. En las imágenes, se puede ver a los músicos devastados por el inesperado final que tuvo la vida de Payne.

El fallecido artista había viajado a Argentina con motivo del concierto que su excompañero Niall Horan dio en el Movistar Arena, show al que asistió días antes de su repentina partida. En el funeral también se pudo ver a Kate Cassidy, quien fue pareja de Liam Payne desde el 2022 hasta el día de su muerte.

En cuanto a las investigaciones por su muerte, las autoridades argentinas informaron que el organismo de Liam Payne tenía cocaína, alcohol y un antidepresivo recetado en el momento de su muerte, hechos que habrían influido en su comportamiento errático. En relación a esta realidad, tres personas enfrentan cargos preliminares por “abandono de persona seguido de muerte” y por “suministro y facilitación de estupefacientes”.

Las palabras de los ex-One Direction tras la muerte de Liam Payne

Louis Tomlinson

"Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy tan agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde la banda, hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo una vez más, pero no pudo ser. Desearía haber tenido la oportunidad de despedirme y decirte una vez más cuánto te amaba. Payno, mi chico, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te quiero amigo. Descansa bien".

Zayn Malik

"Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por solo darte un abrazo una última vez y despedirme de ti adecuadamente y decirte cuánto te amaba y respetaba. Atesoraré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre. No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora más que devastado. Espero que dondequiera que estés ahora estés bien y en paz y sepas cuánto eres amado. Te quiero, hermano".

One Direction

Harry Styles

"Estoy verdaderamente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer feliz a otras personas, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía. Los años que pasamos juntos permanecerán siempre entre los años más preciados de mi vida. Siempre lo extrañaré, mi querido amigo".

Niall Horan

"Estoy absolutamente devastado por el fallecimiento de mi increíble amigo, Liam. Simplemente no parece real. Tuvimos la oportunidad de vivir nuestros sueños más salvajes juntos y atesoraré cada momento que tuvimos para siempre. El vínculo y la amistad que teníamos no ocurren a menudo en la vida. Me siento tan afortunado de haberlo visto recientemente. Tristemente, no sabía que después de despedirme y abrazarlo esa noche, estaría diciendo adiós para siempre. Es desgarrador”, añadió Horan. “Gracias por todo, Payno. Te quiero, hermano".