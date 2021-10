Fiesta en solitario: Ed Sheeran lanza álbum durante aislamiento tras dar positivo a COVID

La estrella de la música Ed Sheeran lanzó el viernes su cuarto álbum, titulado "=" (iguales), mientras se aislaba por el COVID-19, diciendo que iba a celebrar con una "fiesta en solitario".

El cantante, conocido por éxitos como "Shape of You" y "Thinking Out Loud", les había dicho a sus admiradores a principios de esta semana que había dado positivo por el coronavirus y había cancelado todos los eventos en persona para promocionar su nuevo disco.

"Obviamente, todavía estoy en aislamiento por el COVID, pero háganme saber lo que piensan cuando salga. Nunca he estado tan orgulloso de un album y no puedo esperar a que todos ustedes lo escuchen", dijo en Instagram el jueves por la noche.

"Tendré una fiesta en solitario esta noche y mañana para celebrar", afirmó.

Sheeran, quien ha nombrado a sus álbumes en solitario anteriores con símbolos matemáticos, ha dicho que "=" es el disco favorito que ha hecho, con canciones sobre su esposa e hija.

Los críticos dijeron que el ganador del premio Grammy, que ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, se mantuvo fiel a su exitosa fórmula de letras honestas en el nuevo álbum.

"Es un negocio como de costumbre para el cantautor de Suffolk (Inglaterra), que entregó un cuarto álbum de éxitos innegables y brebajes ingeniosos", dijo el sitio de música NME, otorgando al disco tres de cinco estrellas.

"Para algunos gustos, Sheeran será cursi y trillado. Sin embargo, lo que hace bien es esencialmente indiscutible: proporcionar canciones que satisfagan las necesidades emocionales de los momentos universales", dijo el periódico británico Telegraph, dándole cuatro estrellas.

Con información de Reuters