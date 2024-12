Entre lo ancestral y lo contemporáneo: Nación Ekeko presenta "Gran Espíritu" // Foto: Gentileza prensa.

Nación Ekeko, el proyecto liderado por el multifacético músico argentino Diego Pérez, presenta su quinto álbum de estudio, Gran Espíritu, con un show en Niceto Club el próximo viernes 11 de abril. Este nuevo trabajo es una invitación a explorar las conexiones profundas entre los seres humanos y la naturaleza, celebrando lo sagrado en cada respiración. Con siete temas originales y una sorprendente reversión de Hablando a tu corazón de Charly García, el disco cuenta con colaboraciones de artistas de renombre como Kevin Johansen, Andrea Echeverri, Elkin Robinson y más. Una propuesta que fusiona música de raíz latinoamericana con electrónica y nuevas tecnologías, en un viaje sonoro que trasciende fronteras culturales y temporales.

¿Cómo fue el proceso creativo de este álbum?

- Me gusta mucho el proceso. Por ejemplo, muchas veces hago una canción y llego a hacer seis o siete versiones hasta que elijo la que más me gusta. Es un proceso que disfruto, aunque a veces me voy un poco de mambo. Pero me gusta trabajar las canciones hasta que siento que alcanzan la mejor versión para representar esa melodía y esa letra.

Este disco tiene siete canciones, es bastante corto. ¿Te costó dejar temas afuera?

- Sí, dejé bastantes afuera. Diría que casi otras siete (canciones). En este momento del mundo, quizás un disco de siete temas es considerado largo, porque ya sacar un disco entero es algo raro. Estamos en la era de los singles. Sin embargo, me gusta la idea de presentar un disco como propuesta, algo que te permita sumergirte, aunque sea media hora, en un concepto más amplio, en lugar de escuchar solo tres o cuatro minutos de música.

Hablaste del concepto del disco, Gran Espíritu. ¿De qué se trata? ¿Tiene relación con la naturaleza y los pueblos originarios?

- Gran Espíritu tiene que ver con la conexión íntima de uno con el todo. Para los pueblos originarios, el Gran Espíritu somos todos: la naturaleza, la Pachamama. En algún momento, los humanos creímos que estábamos separados de la naturaleza, pero culturas como la de los Qom tienen frases muy sabias, como: "El monte no nos pertenece, nosotros pertenecemos al monte". El disco aborda esa idea: cuanto más nos desconectamos de la tierra y de todo lo que nos contiene, más nos enfermamos y nos alejamos de las cosas esenciales de la vida. La música es una gran herramienta para conectarnos con esa idea, especialmente cuando tocás en vivo. Invita a lo colectivo, que es algo muy necesario en estos tiempos tan individualistas.

En el álbum hay una versión de Hablando a tu corazón de Charly García. ¿Cómo surgió eso?

- Esa versión tiene algo especial. Quería salirme de lo clásico del rock nacional argentino y llevarla hacia un sonido más latinoamericano, con ritmos afro e indígenas. Usé instrumentos como el berimbau y percusiones de cuero para darle esa profundidad. Quería una voz femenina y pensé en Andrea Echeverri de Aterciopelados. Ella tiene una de las voces más icónicas de Latinoamérica. Cuando le propuse la colaboración, le encantó la versión y también participó en el videoclip, que quedó increíble, grabado en gran parte en Colombia.

Es increíble cómo lograste transformar la canción respetando la esencia. ¿Cuánto tiempo te llevó llegar a esta versión?

- Hace unos tres años que venía trabajando en esta versión. La melodía y la letra de Charly son increíbles y me marcaron mucho. También invité a Antonella, una cantante joven de La Plata que admiro mucho. Me gusta dar espacio a artistas que tal vez no son tan conocidos pero tienen mucho para aportar. Esa canción me llegó en un momento crucial de mi vida. Había escuchado Hablando a tu corazón muchas veces, pero un día conecté profundamente con una estrofa que dice: "No existe el lenguaje, ni las palabras ni las fronteras que separan a nuestro amor. Quiero que me escuches y que te abras, le estoy hablando a tu corazón". Esa frase tiene una sabiduría muy fuerte. Desde entonces sentí la misión de hacerla llegar de otra manera.

¿Ya tienen fecha para la presentación del disco?

- Vamos a presentarlo en Niceto el 11 de abril (2025). Hace mucho que no hacemos un concierto propio en Buenos Aires, solo habíamos tocado en festivales. Ahora tenemos la posibilidad de crear una experiencia completa: invitaremos a los artistas que participaron, habrá una puesta visual interesante, escenografía y todo lo que permite transformar un lugar en algo más que un concierto. Queremos que sea como una ceremonia para conectar con la música y lo colectivo.

Dónde comprar entradas para Nación Ekeko en Niceto Club

Nación Ekeko se presentará el viernes 11 de abril a las 20 en Niceto Club. Entradas disponibles a través de Passline. Allí, el proyecto del argentino Diego Pérez presentará su nuevo y quinto álbum, Gran espíritu, en el que refina su característico sonido folklórico y electrónico. A lo largo de sus siete canciones, propone retomar la conexión con las raíces en el más literal de los sentidos.