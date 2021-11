El conmovedor anuncio de Abel Pintos: "Lo pensé mucho"

El músico argentino compartió un sentido mensaje con sus seguidores. Abel Pintos, a corazón abierto en Twitter.

El famoso cantante argentino Abel Pintos se caracteriza por interactuar con sus seguidores en las redes sociales. En las últimas horas, esto no fue una excepción: realizó un conmovedor anuncio que sensibilizó a sus fans y expresó las sensaciones que le genera regresar a un festival luego de las medidas estrictas de la pandemia.

"Desayunaba y armaba la lista de temas para el sábado en la FIESTA NACIONAL DE LA YERBA MATE en Apóstoles, Misiones, y sentí una emoción profunda por el regreso a los festivales además de la gira del disco. Los festivales son mucho más que un evento de conciertos. Son la identidad de muchos pueblos y ciudades. De su trabajo. De sus pasiones. De sus creencias. De su idiosincrasia. De su labor social. De diversos motivos que identifican o destacan una región", manifestó el artista, creador de grandes éxitos de la música nacional.

Por otra parte, Abel Pintos agregó: "Durante todo lo vivido pensé mucho en que el hecho de no hacerse los festivales golpeaba más profundo que el 'no poder ver conciertos', si lo que llegaba a afectar directamente a las raíces de muchas personas y lugares. Por eso me siento en este momento tan emocionado de estar a unos días de regresar a un festival. No sabíamos cuando esto iba a suceder, y gracias a Dios acá estamos, en las puertas de poder volver a vivir un encuentro así. Y lo vamos a celebrar fuerte".

"Quería compartirlo con ustedes que, a diario, comparten conmigo sus propias emociones", sentenció Abel Pintos. De este modo, el cantante causó emoción entre quienes escuchan su música día a día y forman parte de su vida cotidiana. Al menos, en manera virtual a través de las plataformas digitales.

Abel Pintos sufrió un doloroso accidente

Abel Pintos les contó a sus fanáticos que pasó una noche horrible tras haber sufrido un accidente doméstico. La noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, en donde les relató el hecho a sus seguidores a través de tres historias.

Resulta que el cantante se dio un golpe mientras estaba medio dormido. Afortunadamente, no pasó a mayores e incluso se rio de sí mismo y lo contó en un tono gracioso. “Cuando pateas una mesita descalzo y dormido…”, escribió en una de las historias. En la siguiente, publicó una foto de él gritando en el escenario, como haciendo un meme de sí mismo, y en la última, un emoji de risas.

El pasado jueves 14 de octubre, Abel Pintos dio el primero de los 12 shows que tiene pactados en el Movistar Arena, ubicado en Villa Crespo. Desde la pandemia del coronavirus, los músicos tuvieron que privarse de volver a los escenarios. Recién ahora, el Movistar Arena está retomando de a poco los recitales.