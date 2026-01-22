Conmoción en el rock: fallece integrante de una de las bandas más emblemáticas del género

Luto en el mundo del rock.

El mundo del rock internacional atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de una de las figuras fundamentales de una banda que marcó a generaciones. Después de batallar varios años con una enfermedad, hoy se conoció que perdió la dura batalla.

¿Quién es el músico que falleció?

Este jueves 22 de enero falleció Rob Hirst, cofundador, baterista y compositor de Midnight Oil, el emblemático grupo australiano que dejó una huella indeleble en la historia del género. Tenía 70 años y desde hacía varios años luchaba contra un cáncer de páncreas.

La noticia fue confirmada por los propios integrantes de la banda a través de un emotivo comunicado publicado en sus redes oficiales. “Estamos devastados y lamentamos la pérdida de nuestro hermano Rob. Por ahora no hay palabras, pero siempre habrá canciones”, expresaron Jim Moginie, Martin Rotsey y Peter Garrett, reflejando el impacto que generó su partida tanto a nivel personal como artístico.

Hirst había hecho público su diagnóstico en abril de 2023 y, desde entonces, habló con honestidad sobre el duro tratamiento que atravesaba. “Me han hecho prácticamente todos los tratamientos conocidos: exploraciones, ecografías, resonancias magnéticas… de todo”, contó en su momento, dejando en evidencia la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad hasta el final.

Una pieza clave en el rock australiano

Figura clave del rock australiano, Rob Hirst fue uno de los pilares creativos de Midnight Oil, banda que revolucionó la escena musical desde fines de los años setenta con un sonido potente y un fuerte compromiso social y político. Tras sus primeras presentaciones en vivo, el grupo lanzó su disco debut en 1978, pero el reconocimiento mundial llegó en 1987 con Diesel and Dust, álbum que incluyó el histórico hit Beds Are Burning, canción que explotó en MTV y aún hoy suena con fuerza en radios de rock clásico, incluso en Argentina.

A lo largo de su carrera, Midnight Oil cosechó seis discos número uno y cerró su historia en 2022 con Resist, su último trabajo de estudio y el primero en dos décadas. En total, la banda editó 13 álbumes entre 1978 y 2022, consolidando un legado artístico único.

Más allá de su virtuosismo como baterista, Hirst fue un compositor central en clásicos como The Dead Heart, Short Memory, The Power And The Passion, Forgotten Years y King Of The Mountain. Jim Moginie llegó a definirlo como “el motor de Midnight Oil”, una descripción que resume su rol dentro y fuera del escenario.