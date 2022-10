Canta en Los Wachiturros y hoy lucha por su vida tras caer de un escenario: "Está muy grave"

Un integrante de Los Wachiturros se accidentó en Bolivia y su familia pide cadena de oración. Qué le pasó a uno de los cantantes del grupo de cumbia que logró alcanzar la fama.

Un integrante de Los Wachiturros sufrió un grave accidente al caer del escenario durante un show en Cochabamba (Bolivia) y su estado de salud es grave. Se trata de Gonzalito Muñoz, cantante del grupo musical de cumbia que alcanzó la fama en 2011.

Los allegados de Muñoz informaron que sufrió un fuerte golpe, que se encuentra internado y que deben pagar una gran cantidad de dinero para cubrir sus gastos médicos en Bolivia. Por lo tanto, precisan de ayuda para poder realizar la intervención correspondiente.

"Atención. Gonzalito, de Los Wachiturros, se cayó del escenario en medio del show que estaba dando en la ciudad de Cochabamba en Bolivia. Cadena de oración. Está muy grave, me cuentan. Ojalá pueda recuperarse", publicó Juan Etchegoyen, periodista de Mitre Live.

Por otro lado, los familiares del cantante dijeron que la cirugía a la que Muñoz debe someterse en Bolivia tiene un costo muy elevado, pero que no queda otra opción: “Tiene que ser operado de urgencia. Está en estado de gravedad y estamos en Cochabamba, Bolivia. La operación sale 15 mil dólares. Si no se opera tiene riesgo de hidrocefalia".

La inesperada vuelta de Los Wachiturros tras su auge de fama

Los Wachiturros fueron furor en 2011 y se consagraron como el grupo musical que popularizó el cachengue en Argentina. Sin embargo, se tomaron varias pausas y en 2022 volvieron con su canción Turreo. Durante una entrevista con Nosotros a la Mañana (El Trece), Simón, Gonzalo y Brian explicaron que tuvieron que alejarse de la música por problemas monetarios. Además, hubo varias internas entre los integrantes del grupo y durante la pandemia del coronavirus la situación empeoró. Sin embargo, aseguraron que nunca dejaron de trabajar en su música.

"Hasta el día de hoy seguimos siendo Los Wachiturros. No estuvimos en la tele, pero seguimos trabajado", habían declarado en aquella entrevista. Por otro lado, DJ Memo, exintegrante, estuvo envuelto en una causa de abuso sexual de la cual más tarde fue sobreseido.

"Nos querían bajar. Si bien es un tema delicado, que no decimos que no pase dentro del ambiente, es un estigma que hasta el día de hoy le queda. Nosotros lo conocemos y sabemos que no es una persona así", declaró Simón. Al día de hoy, siguen haciendo shows por diferentes países del mundo y actualmente estaban tocando en Bolivia, país en el que Muñoz se accidentó.