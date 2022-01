ABBA resuelve demanda contra banda tributo por el nombre de Abba Mania

Foto de archivo ilustrativa de los New York Brass Band en un concierto de ABBA Mania en Yorkshire

El supergrupo de pop sueco ABBA ha llegado a un acuerdo en la demanda que acusaba a una banda tributo británica de utilizar el nombre de Abba Mania sin permiso.

ABBA había demandado el 3 de diciembre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, acusando a los representantes de Abba Mania de "conducta parasitaria y de mala fe" por comerciar con su fama y buena voluntad y hacer creer a los seguidores que ABBA respaldaba a Abba Mania.

También acusó a los demandados de rechazar su petición de cambiar su nombre y el sitio web abbamania.com, o bien de utilizar "ABBA Tribute" de forma que no confundiera a la gente.

ABBA desestimó su demanda por infracción de marca con prejuicio tras llegar a un acuerdo, según una presentación judicial del jueves. Uno de los abogados de la banda dijo a Billboard que Abba Mania dejará de usar ese nombre.

Los abogados de ABBA y Polar Music International AB, que se encarga de los asuntos comerciales del grupo, no respondieron inmediatamente el viernes a solicitudes de comentarios.

Abba Mania se ha promocionado a sí misma como "¡El tributo original del West End de Londres!". En su página web se incluye un aviso de que "Abba Mania no está [de] ninguna manera asociada, afiliada o respaldada por Polar Music o ABBA".

Fundado en 1972, ABBA ha vendido unos 385 millones de discos, con canciones como "Waterloo", "Dancing Queen" y "The Winner Takes It All". Las canciones del grupo fueron la base de un exitoso musical de Broadway y de dos películas.

En noviembre, el grupo publicó su primer álbum en 40 años, "Voyage" y está planeando un espectáculo con avatares digitales de sus miembros que reproducen su aspecto de los años 70.

