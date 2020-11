Daniela Herrero confirmó a través de sus redes sociales que se encuentra embarazada de su primer hijo. La cantante hizo una publicación que se llenó de buenos deseos.

Herrero vivió su pico de fama hace unos 20 años, cuando cautivó al público juvenil con sus primeros discos y su participación en la novela Costumbres Argentinas. Tanta exposición desde joven la llevó a tomar la decisión de alejarse de la presión mediática y continuar con su carrera con un perfil mucho más bajo.

Si bien ella utiliza sus redes sociales (donde tiene más de 50 mil seguidores) para promocionar sus trabajos y no muestra casi nada de su vida personal, esta vez la felicidad de la noticia pudo más: Daniela está en pareja desde hace una largo tiempo con el técnico en sonido y grabación Nicolás Ortega, con quien aguardan la llegada de su primer hijo.

Por eso, la cantante decidió romper con esa tendencia y publicó una foto de su embarazo. La cantante subió selfie contra un espejo en la que se la ve con un top deportivo y su incipiente panza. "Que me contursi?! #20semanas #mommylife", escribió junto con la foto.

En cuestión de minutos la publicación recibió un montón de mensajes afectuosos y "likes". Entre ellos aparecieron las felicitaciones de figuras públicas, como los cantantes y músicos Manuel Wirtz, Florencia Otero, Lula Bertoldi, y las actrices Celeste Cid, Fernanda Callejón y Sabrina Garciarena, entre otras.

Ortega, también escribió un "¡las amo!", el único indicio hasta el momento de que Herrero espera una hija. Ella respondió con un "te amo, amor".

Daniela Herrero y la decisión de alejarse de la exposición mediática

En diciembre pasado, la cantante Daniel Herrero brindó una entrevista en la que explicó los motivos que la llevaron a bajar su perfil y exponerse menos a los medios de comunicación y sus presiones.

"Soy muy perfil bajo, y me costó el momento en el que salió mi disco ‘Solo tus canciones’, que fue un hitazo. Fue lo primero que se conoció de mi carrera, de mi profesión, y fue como mucha exposición. Estaba en la adolescencia, terminando el colegio, y fue mucha locura", le contó al portal Teleshow.

Y afirmó: "Además, como los fines de semana me iba a tocar, no estaba nunca en mi casa, perdí conexión con mis amigos en el día a día y tuve muchas responsabilidades de golpe. Y asumir todo eso me costó. En un momento querés patear el tablero y decir ‘basta’".

La cantante señaló que le "costaba" la decisión por su amor a la música y porque no se veía haciendo otra cosa. "Me fui en un momento por otro camino, por el camino de la actuación, que también me gusta, pero siempre vuelvo a sacar discos y hacer música: me sale naturalmente. Pero hacer notas, ir a tocar, que te conozca mucha gente, que canten tus canciones… Es hermoso pero también, por momentos, es abrumador”, completó.