El grupo musical Los Palmeras vivió un momento incómodo en Cruz del Eje: el pasado sábado 6 de marzo, los músicos de la mítica banda santafesina se dirigieron a Córdoba para tocar en el Country Jockey Club. Sin embargo, acontecieron diferentes episodios inesperados que derivaron en la cancelación de la función y en la furia del público presente.

Según manifestó Rubén Camino, uno de los líderes de Los Palmeras y actual acordeonista, el asunto fue meramente económico. "Quisieron darnos un cheque que nunca apareció y tomamos la decisión de no actuar. El público no nos dejaba irnos, nos rompieron un parabrisas. Esto pasó porque todavía siguen existiendo los pseudo-empresarios que nos estafaron. No se llegó a completar la cifra”, sentenció el músico, en diálogo con Cadena 3.

Por su parte, uno de los empresarios responsables del evento en el Country Jockey Club se defendió de las críticas recibidas y aseguró: "Tomé el toro por las astas y fui a hablar con ellos, subí al micro con el presidente del Jockey Club y el tesorero y les pedimos que hicieran el show, les ofrecimos plata en efectivo y un cheque de 150 mil pesos a 10 días, por si faltaba el dinero para poderlo cubrir”.

“Es más, les dijimos: ‘Capaz que ni siquiera se llevan el cheque porque cuando termine el show quizá tenemos la totalidad del dinero. Los disturbios fueron porque no quisieron aceptar el cheque y la gente se enardeció”, agregaron desde la organización del show. Lo cierto es que Los Palmeras no se han presentado ante la gente que aguardaba por disfrutar de sus canciones y todo se transformó en un verdadero caos.

CAE fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2

La segunda gala de eliminación de Masterchef Celebrity 2, el programa conducido por Santiago Del Moro en la noche de Telefé, ya dejó a un nuevo participante afuera de la competencia. El cantante CAE fue el segundo eliminado del certamen.

El desafío consistía en la elaboración un clásico bien argentino: la torta rogel con dulce de leche, pero debía tener su propia impronta. Esta, sin duas, fue una de las recetas que más disfrutó el jurado Damián Betular debido a su conocida especialidad en la materia. Sin embargo el Bon Jovi argentino no pudo estar a la altura de las exigencias del jurado estrella y quedó eliminado de la competición.

Los famosos se tuvieron que enfrentar en una fuerte batalla culinaria para preparar la delicia hojaldrada para seguir de pie en el reality de cocina que pone a las estrellas a buscar la aprobación del jurado compuesto por chefs profesionales. Por su parte, Andrea Rincón y Dani La Chepi se consagraron como las mejores de la noche y pasaron a la siguiente ronda. Mientras que CAE y Fernando Carlos elaboraron los peores ejemplares de la jornada.