Presidenta de México pide a homólogo surcoreano más conciertos de BTS

‍La enorme demanda para ver a la banda de chicos de K-pop BTS, uno de los grupos más populares del mundo, ha ‍llevado a la presidenta mexicana, Claudia ⁠Sheinbaum, a solicitar formalmente a su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, que ayude a organizar más conciertos en México.

El grupo, líder de las listas de éxitos, se embarcará en una gira mundial en abril, poco después de lanzar su primer nuevo álbum en tres años. La banda ha estado en pausa desde 2022 mientras sus miembros realizaban el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

"Todo el mundo quiere que vaya este grupo", dijo Sheinbaum el lunes en su conferencia ‌de prensa matutina y agregó que había enviado una carta ⁠al mandatario surcoreano para solicitar más conciertos. "Van ⁠a ser en mayo los conciertos y quieren comprarlo cerca de un millón de jóvenes (...) y solo hay 150,000 boletos", añadió.

La nueva gira provocó una carrera ‍mundial por las entradas, particularmente en México, una de las bases de fans más grandes del K-pop, donde muchas personas ⁠se quedaron sin entradas en la primera ‌fase de venta y otras se quejaron ante el organismo de protección al consumidor por problemas con la venta de los boletos.

La Procuraduría Federal del Consumidor, (Profeco) informó de que ha abierto una investigación contra Ticketmaster, encargada de la venta de las entradas, y está sancionando a las plataformas de ‌reventa StubHub y ‌Viagogo por "prácticas abusivas y desleales" en el proceso de venta de entradas de BTS, sin dar más detalles.

Las entradas se vendían en Ticketmaster desde unos 1,800 pesos hasta nada menos que 17,800 pesos para las entradas VIP (entre unos 100 y 1,030 dólares), pero en ​las plataformas de reventa el lunes las entradas se vendían desde 11,300 hasta 92,100 pesos (más de 5,300 dólares).

Las empresas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. La Profeco dijo que ayudaría a desarrollar nuevas directrices para regular mejor la venta de entradas a conciertos y festivales, con precios y lugares establecidos antes de la puesta a la venta de las entradas.

Ticketmaster, propiedad de Live Nation ‍Entertainment, se ha enfrentado a otras polémicas en México, como en 2022, cuando reembolsó alrededor de un millón de dólares a clientes después de que más de 1,000 fans denunciaran que se les había negado el acceso a un concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

En ese momento, Ticketmaster ​criticó a los revendedores y vendedores de entradas fraudulentas y pidió medidas de control más estrictas.

El nuevo álbum de BTS, "Arirang", saldrá a la venta en marzo y la ​gira mundial comenzará en Goyang, Corea del Sur, el 9 de abril. Sólo se han programado tres conciertos en México, todos ellos en ⁠el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, del 7 al 10 de mayo.

