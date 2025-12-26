Las 20 muertes de famosos más tristes del 2025

Los famosos que murieron en el 2025.

El 2025 fue un año que se llevó a figuras muy queridas en todo el mundo: desde actores respetados hasta líderes políticos, cantantes y figuras de la cultura y el deporte. A pocos días para el festejo del año nuevo, un repaso por los 20 fallecimientos más comentados.

Leo Dan (1 de enero)

El 2025 arrancó con la muerte de Leo Dan a los 82 años, uno de los mayores exponentes de la música romántica en América Latina. El compositor santiagueño publicó más de 70 álbumes y vendió más de 40 millones de copias.

Alejandra Darín (15 de enero)

La actriz Alejandra Darín murió a los 62 años dejando un profundo vacío en sus colegas argentinos. Fue presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, además de hermana de Ricardo Darín, y contaba con una amplia trayectoria en teatro y televisión.

David Lynch (15 de enero)

El consagrado director de cine David Lynch murió a los 78 años dejando tras de sì un increíble legado en sus películas -algunas de las más conocidas son Blue Velvet y Mullholland Drive- y su icónica serie Twin Peaks, con Kyle MacLachlan. En sus últimos años le había sido detectado un enfisema pulmonar debido a sus hábitos de fumador.

Paquita la del Barrio (17 de febrero)

La artista emblema de la música regional mexicana Paquita la del Barrio murió a los 77 años por complicaciones pulmonares y una úlcera. En la cultura popular se la conoce por su interpretación del tema Rata de dos patas.

Gene Hackman (18 de febrero)

La muerte de Gene Hackman, de 95 años, y de su esposa, Betsy Arakawa, de 63 años, conmovió al mundo. El cuerpo del actor ganador de dos premios Oscar y el de su mujer, además de uno de sus perros, fueron hallados sin vida en su casa de Santa Fe (Nuevo México, Estados Unidos). El actor es mundialmente conocido por películas como La Conversación, de Francis Ford Coppola, o Los Excéntricos Tenembaum, de Wes Anderson, entre otras.

Val Kilmer (1 de abril)

Val Kilmer, quien protagonizó películas como Top Gun, The Doors y Batman Forever al tiempo que se ganaba la reputación de chico malo de Hollywood, ha muerto a los 65 años. La causa de la muerte fue una neumonía.

Toti Ciliberto (1 de abril)

El histórico humorista de VideoMatch falleció a los 63 años de manera sorpresiva, ya que no acarreaba problemas de salud conocidos y se encontraba desintoxicado de sustancias. Según el relato de Pachu Peña en C5N "se estaba duchando y se desvaneció" y cuando lo llevaron al hospital de urgencia "le descubrieron una hemorragia intestinal".

Mario Vargas Llosa (13 de abril)

A los 89 años, murió Mario Vargas Llosa. El famoso escritor peruano falleció en Lima, según comunicó su hijo a través de redes sociales. El ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010 se convirtió en un emblema de la literatura peruana y latinoamericana. Su carrera literaria comenzó con fuerza en los años 60, destacando con su primera novela La ciudad y los perros (1963), una crítica feroz al autoritarismo militar en el Perú, que ganó el Premio Biblioteca Breve y el Premio de la Crítica.

Papa Francisco (21 de abril)

El Papa Francisco fue una de las muertes más tristes del año. El argentino falleció a los 88 años y en sus últimas semanas había sido ingresado de urgencia a un hospital por un episodio de bronquitis. Se trata del primer papa argentino, cargo al que llegó a sus 76 años.

José "Pepe" Mujica (13 de mayo)

El expresidente de Uruguay José Pepe Mujica falleció el 13 de mayo de 2025 a los 89 años debido a un cáncer de esófago que padecía. Su muerte fue confirmada por el presidente uruguayo Yamandú Orsi y generó gran repercusión por su figura emblemática de la izquierda latinoamericana, su pasado revolucionario y su vida austera como líder político.

Lalo Schifrin (26 de junio)

El galardonado compositor argentino murió a los 93 años. Fue famoso por haber trabajado haciendo la música de películas como Misión: Imposible y Harry el sucio, con un estilo que mezcló varios géneros.

Michael Madsen (3 de julio)

El actor Michael Madsen que apareció en docenas de películas, entre ellas Reservoir Dogs y Thelma & Louise, murió a los 67 años debido a un paro cardíaco en su casa de Malibú, California. Fue famoso por sus colaboraciones con el director Quentin Tarantino.

Ozzy Osbourne (22 de julio)

El cantante de Black Sabbath se había presentado por última vez en un escenario dos semanas antes de su muerte en Villa Park, en Birmingham. En dicha presentación, Ozzy Osbourne -apodado "El Príncipe de las Tinieblas"- lideró un show de cinco temas junto a sus compañeros de la banda Geezler Butler Tonny Iommi y Bill Ward. En su salida a escena, el cantante reveló a sus fanáticos que sería su última presentación debido a su salud deteriorada. Murió a los 76 años.

Hulk Hogan (24 de julio)

Hulk Hogan, histórico luchador que integró la World Wrestling Entertainment (WWE) en sus años de gloria, murió a los 71 años. Hogan sufrió un paro cardíaco en su residencia de Clearwater, Florida, y murió luego de que los servicios de emergencia fueran enviados a su casa, según confirmó el portal estadounidense TMZ Sports.

Alejandra "Locomotora" Oliveras (28 de julio)

Alejandra "Locomotora" Oliveras murió a los 47 años pocos días después de haber sufrido un ACV. La noticia conmovió no solo al mundo del boxeo, sino a quienes seguían a Locomotora por su actividad en redes sociales, donde dejaba comentarios de motivación.

Robert Redford (16 de septiembre)

Robert Redford murió mientras dormía en su casa de Utah a los 89 años, dejando atrás una carrera que marcó a fuego la historia del cine. Más que un galán, fue un artista con rebeldía y un talento que trascendió pantallas y generaciones. Todos los hombres del presidente, The Way We Were, Butch Cassidy y África Mía son solo algunas de sus películas más conocidas de una carrera intachable.

Jane Goodall (1 de octubre)

La famosa bióloga Jane Goodall murió a los 91 años. La primatóloga dedicó su vida al estudio de los chimpancés y los animales en la vida silvestre.

Diane Keaton (11 de octubre)

La actriz Diane Keaton, leyenda de la comedia romántica y una de las musas del cine de Woody Allen, murió a los 79 años. La noticia conmocionó a todos los cinéfilos que la amaron en Annie Hall, Manhattan, la trilogía de El Padrino, El padre de la novia, El club de las divorciadas y Alguien tiene que ceder, entre muchas otras películas.

Héctor Alterio (13 de diciembre)

Héctor Alterio falleció en Madrid, ciudad en la que residía desde hacía varios años. Según informó su familia, el actor falleció allí "después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, y estando activo hasta el día de hoy". La Patagonia Rebelde, La Tregua, Caballos Salvajes y El Hijo de la Novia son algunas de sus actuaciones más recordadas.

Rob Reiner (14 de diciembre)

El cineasta Rob Reiner y su esposa Michele fueron asesinados en su casa de Los Ángeles el pasado domingo 14 de diciembre. La noticia se dio a conocer a primeras horas del lunes 15 y la Policía ya detuvo al principal sospechoso del doble crimen: se trata de Nick, uno de los tres hijos del matrimonio. A Reiner se le atribuyen la dirección de películas emblemáticas como Stand by Me, Misery (estas dos en base a novelas y relatos de Stephen King) y Cuando Harry conoció a Sally, entre otras. Su última aparición fue en un papel de reparto en la serie The Bear, de FX.