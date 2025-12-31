Dolor en Año Nuevo: la muerte golpea a Sandra Mihanovich.

La cantante Sandra Mihanovich anunció en vísperas del Año Nuevo la muerte de su gata Pepita, a través de una triste despedida. Las palabras de la artista ante la muerte de su ser querido.

A través de sus redes sociales Sandra Mihanovich publicó fotos con su gata Pepita y la despidió con mucha tristeza, a pocas horas del comienzo de un nuevo año. "Se termina el año y con el se fue Pepita. No paro de llorar. Gracias por haber estado en nuestra vida. Te amamos", publicó la cantante junto a una foto de su mascota.

Los usuarios de redes sociales se solidarizaron con Sandra Mihanovich y le enviaron sus sentidas condolencias ante la muerte de Pepita, su gata color blanca y anaranjada.

Cuánto vive un gato

Los gatos domésticos suelen vivir entre 12 y 20 años, aunque la esperanza de vida promedio está alrededor de los 15 años, con muchos superando los 20 años si reciben buena alimentación, cuidados veterinarios y viven en un ambiente seguro. Factores como la raza (los mestizos suelen ser más resistentes), dieta, chequeos regulares y si viven dentro o fuera de casa afectan significativamente su longevidad, pudiendo vivir más tiempo los gatos caseros.