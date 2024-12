El comunicado de Radio Mitre en vivo tras la muerte de Jorge Lanata.

Jorge Lanata murió a los 64 años y la mañana del martes 31 de diciembre arrancó negra para sus compañeros de Lanata sin Filtro, en Radio Mitre. El programa estuvo dedicado al periodista y se anunció la noticia más impactante para los oyentes.

Tras la confirmación de la noticia que paralizó al periodismo, la periodista Jésica Bossi -quien estaba reemplazando a Lanata en la conducción de su histórico ciclo de Radio Mitre- arrancó el último programa de Lanata sin Filtro con un extenso comunicado recordando a su colega, que empezó con la rememoración del pasado 13 de junio, fecha en la que había anunciado que debía hacerse un estudio de rutina: “Ese día fue muy raro, él tenía mucho miedo del estudio y después no lo volvimos a ver. Fueron 199 días de programa que lo esperamos todos los días, y hacer hoy el programa sabiendo que la certeza es que no va a volver, es una pena que no nos entra en el cuerpo”.

“Este último tramo es el más difícil”, sumó el columnista Julio López. Y Bossi añadió: “Sabíamos que estaba complicado, que había que prepararse. Cuando estábamos haciendo el programa, Andrea y Margarita se fueron, y ahí fue cuando supimos que era la despedida”.

Sobre cómo les llegó la noticia de la muerte de Jorge Lanata, López sostuvo: “Ayer, los últimos 10 minutos de la radio fueron letales porque ya sabíamos que el desencadenante iba a ser en horas. Y el esfuerzo que estábamos haciendo al aire, mirábamos el reloj para dejar de salir al aire”. “Lo vimos volver de situaciones que decíamos ‘no vuelve’ y hemos ido a verlo en internaciones, lo vimos salir del aire porque tenía un problema y reponerse, reponerse, reponerse... Y en esta oportunidad hubo momentos en los que pensamos que salía, porque su lucha y sus ganas de vivir pocas veces la vi en otras personas", cerró Bossi.

Murió Jorge Lanata: cómo será la división de bienes del periodista

Qué pasará con los bienes de Lanata y quiénes serán sus herederos, en medio del enfrentamiento público entre su viuda, la abogada Elba Marcovecchio, y sus hijas Bárbara y Lola, fruto de los matrimonios del conductor de Lanata sin filtro con Andrea Rodríguez y Sara Stewart Brown respectivamente.

En Argentina el proceso de cobrar una herencia está regido por el Código Civil y Comercial y los beneficiados pueden cambiar de acuerdo a cada caso, si se tienen en cuenta algunos factores como si el fallecido dejó un testamento válido. De no existir este documento, los bienes y deudas del fallecido van para aquellos que tengan relación de parentesco. En el caso de Jorge Lanata, su herencia fue motivo de enfrentamiento entre su viuda, la abogada Elba Marcovecchio, y las hijas del periodista Bárbara y Lola.

Según trascendidos, entre los bienes que forman parte de la herencia del fundador de Página 12 hay una casa en el norte del Gran Buenos Aires, un departamento en Nueva York y una propiedad en Miami. Además, habría derechos intelectuales asociados a sus publicaciones, sus programas de televisión y los documentales en los que apareció. Como si fuera poco, también habría cuentas bancarias en Argentina y en el exterior. Se espera que en los próximos días haya más detalles sobre la repartición de bienes.