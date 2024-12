El histórico cruce entre Jorge Lanata y Charly García en Día D.

Jorge Lanata falleció este lunes a los 64 años en el Hospital Italiano. El periodista tuvo una extensa trayectoria en televisión, gráfica y radio, pero uno de sus momento icónico en la TV fue la entrevista que le realizó a Charly García en Día D. Aquel reportaje incluyó un picante ida y vuelta con el músico, que quedó guardado en la memoria de muchos. De hecho, tras conocerse la noticia de su muerte, se volvió tendencia en las redes sociales.

En una de las emisiones del ciclo que iba por la pantalla de América TV en el 2000, Charly visitó el estudio justo después de haber estado detenido en Rosario. Y el ídolo del rock dejó una de sus históricas frases: “Yo pienso que vos sos un pelotudo".

No obstante, durante el programa charlaron varias cosas como, por ejemplo, qué era el arte y si García, uno de los cantantes más importantes del país, se consideraba artista.“¿Vos me estás diciendo que la música está por arriba de la política? Yo ya sé eso. La música está por arriba de la política, gracias a Dios. Si no estamos perdidos. El arte está por arriba de la política... suponiendo que hagas arte”, remarcó Lanata.

“¿Sabés qué es el arte?", le consultó el conductor y Charly, de inmediato, le dijo: "Cagarse de frío". "¿a vos te parece que yo soy artista?”, le replicó el músico, pero el comunicador redobló la apuesta: “No lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas, que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta”.

Fue entonces que Charly García dio una de sus respuestas más recordadas en la televisión abierta. “Yo pienso que vos sos un pelotudo. Pero bien”, resaltó.

Ante la pregunta de cómo era un pelotudo bien, el artista contestó que sale por televisión. Luego, Charly García le dio sus argumentos de por qué estaba en desacuerdo: “Porque si mirás a los demás...”; sin embargo, el periodista lo cortó: “¿En función de los demás? Vos sos muchísimo mejor”.

“Ah, bueno, entonces debo ser un artista como Mercedes Sosa. Entonces... 1 a 0″, dijo. Pero lejos de querer seguir la discusión, Jorge Lanata reconoció que estaba entrevistando a un artista. “Además, soy un artista muy bueno”, señaló para risas de todos en el estudio, pero luego agregó: “Nunca me traicioné”.

“Este pelotudo tampoco”, respondió Lanata. En ese momento, el artista sonrió y le dijo que le hacía acordar mucho a Fito Páez. “Podemos hacer un trío: los tres pelotudos".

Charly García, fiel a su estilo, finalizó el bloque de preguntas y respuestas mientras improvisaba un rock and roll junto a los músicos invitados, y al finalizar manifestó: “Eso de ‘me copio a mí mismo’ es muy aburrido”.

Jorge Lanata falleció este lunes 30 de diciembre a sus 64 años.

El día que Lanata contó el detrás de escena de la histórica entrevista a Charly García.

En una visita al ciclo de El Trece Mujeres, Lanata reveló por primera vez cómo era su relación con Charly. Además, contó cómo influyó Fito Páez en ese vínculo.

"¿Charly García? A Charly lo conozco hace mil años... Por ahí pasan siempre un video, ¿querés que te explique el background de ese video?", preguntó Lanata, dispuesto a recordar la anécdota.

"Yo en esa época era muy amigo de Fito, desgraciadamente esto después se rompió porque Fito se hizo K y nos separamos. También con Cecilia (Roth). Amigos de irnos de vacaciones juntos", comentó Jorge.

"En aquel momento yo me había ido de vacaciones a Nueva York con Fito, Cecilia, un hermano de ella que venía de Madrid y su pareja... éramos como seis. Y García estaba receloso de Fito a nivel profesional, cosa que era una estupidez porque García es más que Fito", continuó Lanata.

"Después de eso yo me lo encontré a Charly en Punta del Este y lo primero que me pregunta es: '¿Venís de las Fiji?' Porque Fito se había ido a las islas Fiji con Cecilia. Había toda una relación de jodernos", recordó Jorge.

"Bueno, en un momento yo estaba con el trauma (y todavía hoy lo tengo) sobre qué es ser un artista. ¿Qué es un artista? ¿Cuánta gente se dice 'artista' y ni en pedo lo es? Si todos los que se creen artistas fueran artistas, esto sería Atenas", planteó el periodista.

"Entonces yo estaba con ese tema. Y justo, una chica con la que yo salía había estado punteando discos de García en los que García se copiaba a sí mismo. Esto es algo que nos pasa a todos, y a él le pasaba", opinó el conductor. "Yo estaba con ese rollo en la cabeza, entonces le pregunté eso y él me dijo lo de pelotudo. Pero no fue una cosa agresiva, acá lo cuentan como algo agresivo. Nada que ver, después de eso yo lo he visto como cuarenta veces más", compartió Lanata.