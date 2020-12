Gianinna Maradona, hija de Diego Armando Maradona, decidió cerrar su cuenta de Instagram a casi un mes de la muerte del mejor jugador de todos los tiempos y levantó suspicacias sobre los motivos ¿Qué dijo?

La intempestiva decisión de la hermana de Dalma Maradona sorprendió a sus seguidores y a varios medios, que especularon con que la decisión estaba relacionada con los comentarios que recibió tras la muerte del Diez, pero según ella nada tiene que ver con el duro momento que le toca atravesar.

Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, Gianinna se encargó de aclarar el hecho y afirmó: “Cerré IG xq las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that!”. Es que al parecer, su hijo Benjamín viajó a Inglaterra para pasar las fiestas con su padre, Sergio "Kun" Agüero, que juega en el Manchester City.

Al tweet respondió una seguidora que le sugirió: “Hubiera borrado la app. Más fácil”. Pero ella fue contundente y le respondió: “No xq seguiría existiendo la cuenta!”.

El descargo de Gianinna por la herencia de Maradona

Minutos antes de ese mensaje, la hija de Diego también realizó un descargo en torno a las noticias que la vinculaban con una reunión por parte de la herencia de Maradona.

“Amo que dicen que estoy en campos de Roca y estoy en mi casa. Periodismo serio!”, señaló la hija de Claudia Villafañe en referencia al country donde Diego residía en Brandsen. Alli quedó guardado uno de los autos de alta gama de Maradona, un BMW M4 coupé con el que se trasladaba a los entrenamientos de Gimnasia y Esgrima La Plata.

En ese lugar se inició la entrega de bienes de su padre, que incluye siete autos y una moto que fueron trasladados hasta la puerta del estudio de Sebastián Baglietto, que fue nombrado como administrador de la herencia.

Vale recordar que hasta el momento se conocen cinco herederos con derechos sobre las posesiones que fueron de Diego: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Diego Fernando, pero existen reclamos por paternidad en curso.

El último emotivo posteo de Gianinna para Diego

Antes de borrar su cuenta, Gianinna había dedicado un sentido posteo para Diego Maradona en Instagram. En la foto se puede ver a Gianinna junto con Dalma, Diego y los nietos del astro futbolístico, Benjamín y Roma. “¡Los amo para siempre!”, escribió.