Estremecedor material nunca antes visto.

Tras la muerte de Diego Armando Maradona, muchos fueron los homenajes que se le brindaron en memoria de una persona que le dio muchísimas alegrías al pueblo argentino. Y hubo un tema que sonó, al unísono, a lo largo y ancho del mundo: La Mano de Dios. Esta canción creada por Alejandro Romero e interpretada por el Potro Rodrigo se transformó en un himno que seguirá vigente durante toda la eternidad.

Este jueves 4 de diciembre, desde el canal oficial del cuartetero cordobés decidieron publicar un material inédito. En el mismo puede observarse a Rodrigo interpretando la canción en homenaje a Diego Armando Maradona de un modo que nunca se escuchó antes. Visiblemente emocionado, el difunto artista se mostró alejado de los guantes de boxeo y del ring del Luna Park.

Cabe destacar que Rodrigo pudo cantarle a Maradona este mítico tema en Cuba. Semanas antes de fallecer, el cordobés viajó hacia el sitio en donde Diego se alojó para rehabilitarse de su adicción a las drogas. Juntos pasaron días maravillosos, jugaron partidos de fútbol y lograron sellar una amistad inquebrantable.

La historia de "La Mano de Dios"

En declaraciones a Clarín, Alejandro Romero recordó que en ese momento no pasaba un buen momento económico ni laboral y pensaba en abandonar la música para conseguir estabilidad. Sin embargo, a las 15 del 29 de febrero del 2000, la canción le brotó y la escribió de un solo tirón. "Rompí en llanto, angustiado, y sentí que tenía que dejar la música. Tiré la guitarra, le hice un machucón, pero la volví a agarrar, miré para arriba y aunque no soy religioso dije: 'Dios, dame una mano'", rememoró.

En ese momento, el hermano de Alejandra Romero (novia de Rodrigo) tenía 24 años y llevaba componiendo temas desde los 11, pero el deseo "iba perdiendo forma, se volvía una utopía". Me empecé a cuestionar buscar un trabajo y dejar un poco la música. Estaba en una encrucijada. Y pasó algo mágico", afirmó.

Acto seguido, el artista confesó: "No era una canción estratégicamente pensada para Maradona". Apenas había pasado 56 días después del famoso episodio en Punta del Este en el que Maradona estuvo muy cerca de la muerte. "Fue algo como místico que tuve oculto muchos años. Me parecía muy íntimo. Ante una situación contraria a lo que querés vivir, lo primero que se te ocurre decir es 'Ay, Dios mío'. Bueno, yo tuve la osadía de pedir una señal. Si me desbloqueaba, seguía en el camino de la música. Sino, buscaba un trabajo", reveló.