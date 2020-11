Diego Maradona perdió la vida el pasado miércoles 25 de noviembre. Y el mundo entero lo despide con absoluta tristeza, aunque también con recuerdos y anécdotas sumamente significativas. Uno de ellos es Tití Fernández, quien lo ha entrevistado en varias oportunidades y con quien ha compartido diferentes momentos. En las afueras de la Casa Rosada, donde se lleva a cabo el funeral de Pelusa, el periodista marcó una curiosa diferencia entre el crack de la Selección Argentina y Pelé.

Tití estuvo presente en el velorio íntimo de Maradona y se mostró agradecido por haberlo conocido: "Sentía la necesidad de darle un abrazo a Claudia, a las nenas. Sentía la necesidad de decirle a Diego: 'Gracias, Diego'. Fui un tipo afortunado porque el mejor del mundo, siempre fue muy generoso. Los mejores momentos más extraordinarios de mi carrera me los dio Diego Maradona".

"¿Quién no tiene el afecto por él? Hoy y ayer no hubo grieta en la Argentina. No hay gente que no esté triste. Vamos a pensar que una persona no lo quería por algo... Bueno, lo quería por otra cosa. Hoy nadie se acuerda de nada. Hoy todos se acuerdan de las gambetas, de los goles y de los felices que nos hizo a todos. Diego es el único tipo que podía unir todo eso. Trascendía todo. Con todas las cosas locas que tenía. Lo amás o lo dejás, pero hizo más cosas para que lo amen que para que lo dejen", agregó Fernández.

Asimismo, Tití Fernández reveló qué fue lo que le dijo a Claudia Villafañe, ex esposa de Diego: "A Claudia le dije: 'Estamos en el 2020 y lo estamos despidiendo hoy. Si no hubiera sido por vos, lo hubiéramos despedido, a lo mejor, en el 2000. Nadie lo cuidó a Diego tanto como lo cuidó Claudia. Eso lo tiene que saber la gente".

Tití Fernández marcó la diferencia entre Maradona y Pelé:

El periodista Tití Fernández resaltó una de las grandes diferencias entre Maradona y Pelé, debate que siempre se ha dado entre los fanáticos por las comparaciones de quién fue el mejor futbolista de todos los tiempos: "Diego llegó al Sur de Italia y la hizo rico él solo. Alemao y Careca eran los únicos buenos que tenía Nápoli. Y salieron campeones contra todos los poderosos de Italia. Diego siempre se puso del lado de los que necesitan y no del lado de los poderosos. Ayer me llegó una foto por Whatsapp con una foto de Diego y otra de Pelé. La de Diego era una foto en la que él le daba una camiseta a Lula. Y la de Pelé era una en la que le firmaba una camiseta de Brasil a Bolsonaro. Si me das a elegir, yo se la regalo a Lula. Yo a Bolsonaro no le regalaría nada".