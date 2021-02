La hija del ex presidente quebró en llanto al hablar con la prensa.

No son horas fáciles para la familia de Carlos Menem. El ex presidente de la República Argentina falleció a los 90 años de edad, este domingo 14 de febrero, en el Sanatorio de Los Arcos. Luego de combatir durante varias semanas contra un grave estado de salud, el ex presidente murió dejando golpeados a familiares y amigos. Entre ellos, su hija Zulemita enfrentó a las cámaras para agradecerle a la prensa por el respeto y recordar a su padre envuelta en un emotivo llanto.

"Mi papá se fue, se fue luchando hasta último momento como lo hizo siempre, durante toda su vida. Les quiero agradecer por la fuerza que nos están haciendo llegar. Se fue en paz, y acompañado por todo el amor que le tenemos y le vamos a tener. Acompañado por toda nuestra familia", aseguró Zulemita, quien fue fruto del matrimonio que Carlos Menem mantuvo con Zulema Yoma.

Revelando detalles de los últimos momentos de Carlos Menem con vida, Zulemita contó: "Los momentos que estuvo consciente le pregunté 'papá, ¿cómo hacés para estar así con tanta fuerza?'. Lo único que me hacía era así (un gesto con la cabeza). Va a descansar en el cementerio islámico con mi hermano, a pesar de que el profesaba la religión católica, pero va a estar con mi hermano".

"Uno nunca espera este desenlace por más que sabía que mi papá estaba mal. Mucha gente lo quería mucho a mi papá. Fue un gran hombre, podrían haber estado o no de acuerdo con sus políticas pero fue una gran persona, un gran amigo. No sabía lo que eran los rencores, eso es lo más importante. Estoy muy argullosa de su apellido, lo voy a llevar con mucho orgullo", agregó la hija de Menem, quien fue sorprendida por esta triste noticia más allá de que la misma era esperable debido al deterioro en la salud de su padre.

El orgullo de Zulemita Menem y el legado que le dejó su padre

En cuanto al recuerdo de quien más allá de ser el presidente de la República Argentina por 10 años seguidos, también fue su papá y su contención constante, Zulemita Memem agregó: "El legado es de paz, de amor y de fuerza. Se fue luchándola. Gracias por todo". Los restos del político riojano serán velados en el Salón Azul del Congreso y, según palabras de la protagonista, las puertas estarán abiertas al público más allá de que fuentes oficiales hicieron hincapié en que sólo ingresarán amigos, allegados y familiares.