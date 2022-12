Macri hizo echar a un integrante de la Selección Argentina

En las últimas horas se supo que un integrante de la delegación argentina fue echado por la FIFA por pedido de Mauricio Macri.

En las últimas horas se supo que Mauricio Macri fue el responsable de que un integrante de la Selección argentina fuera echado por la FIFA de su labor durante el Mundial de Qatar 2022 pese a que contaba con la banca del plantel y de la AFA. "La Selección nunca me soltó la mano", aseguró con sinceridad la víctima del enojo del ex Presidente argentino.

La consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 provocó una gran felicidad en casi toda la Argentina, que se volcó a las calles para festejar el título y para agradecerle a los responsables de ganar la tercera estrella para el fútbol local. Pero no todos estuvieron felices con el logro ni reconocieron a los artífices de tamaña gesta: Mauricio Macri salió rápidamente a pegarle a Claudio "Chiqui" Tapia, acusándolo de ser el culpable de que el fútbol argentino esté "atrasadísimo" y no aceptar a las sociedades anónimas deportivas.

Pero en las últimas horas también se supo que el ex Presidente fue el culpable de que un integrante de la delegación argentina perdiera su trabajo durante el Mundial. La revelación la hizo nada menos que Gerónimo "Momo" Benavídes, recomendado por la AFA para ser la voz del estadio en los partidos que el equipo de Messi disputó en Qatar. Pero el streamer solo lo pudo hacer hasta el polémico encuentro contra Países Bajos, tras el cual fue desvinculado por la FIFA de tal función, sin ningún tipo de explicaciones.

"Nunca me soltó la mano la AFA, la Selección nunca me soltó la mano. Y se lo agradezco a todos", detalló el creador de contenido en su canal de YouTube, donde apuntó sin filtros contra TN, Olé y Clarín, entre otros. En el video, Momo recordó que La Nación y "otro periodista" habían salido a pegarle a Messi y la Selección por su enojo en el partido contra Países Bajos, en donde lo tildaron de "vulgar".

"No se olviden que a estos tipos no hay que darles nota. Son de Argentina y eso es lo peor que existe", recordó Benavídes que tuiteó en aquel momento junto con las capturas de las polémicas notas. Fue entonces que Momo reveló quién fue el responsable de que la casa madre del fútbol mundial lo desvinculara. "Uno de los dueños de esos medios estaba en la tribuna y trabaja para la FIFA", apuntó el streamer en clara referencia a Mauricio Macri, presidente de la Fundación FIFA.

"Esa persona pide mi cabeza y me bajan. Me bajan esa misma mañana, me despierto con el mail en el cual me dijeron que yo el partido que viene no iba a estar", concluyó Momo, que no se imaginaba que su desvinculación había sido por un simple tuit. Durante toda su explicación, el streamer dejó en clara su bronca contra los medios que criticaron a Messi y a la Selección argentina por todo lo sucedido en el partido ante Países Bajos.

Horacio Pagani reveló qué le pidió Macri en Qatar: "Me choluleó"

Horacio Pagani contó en Bendita TV algunas vivencias que tuvo en Qatar, ya que saludó a Antonela Roccuzzo, la pareja de Leo Messi. Sin embargo, automáticamente reveló que otra figura lo reconoció en el país asiático. "Hubo otra persona que me encontré: el expresidente Macri", dijo.

Allí fue cuando detalló cómo se dio el encuentro. "Yo estaba distraído en un lugar y solo vino y dijo 'a ver si es Pagani, a ver si es Pagani' este", indicó, dando a entender que fue el mismo Macri quien lo buscó. "Entonces él te choluleó", le dijeron sus compañeras. "Sí, él me choluleó", aseguró el periodista deportivo de 79 años.