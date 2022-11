Juntan firmas para que Macri no vuelva a presenciar los partidos de la Selección en el Mundial de Qatar

El expresidente asistió al partido en Doha y la Selección Argentina perdió el invicto de 36 partidos, cayendo en el debut vs. Arabia.

El expresidente Mauricio Macri fue fotografiado en el estado de Doha, donde presenció la derrota de Argentina contra Arabia Saudita en su debut por el Mundial de Qatar 2022. Mientras una fuerte interna atraviesa a Juntos por el Cambio (JxC), el referente viajó para ver toda la Copa del Mundo ya que tiene un cargo especial en la FIFA. Frente a esto, se generó una petición para que el ex jefe de Estado no asista a los partidos de la Selección.

La petición fue creada en Change.org y su título es "Para que Macri no mufe el Mundial de la Selección Argentina", pidiendo que no vaya a ver al seleccionado nacional. Actualmente tiene más de 600 firmas. Varias personas comentaron que "donde va es mufa" y que firman el documento porque quieren que Argentina sea campeona mundial.

Cabe recordar que Macri asiste al máximo evento del fútbol internacional en calidad de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, puesto que ocupa hace más de dos años. Estará en el país de Medio Oriente durante todo el mes y además de alentar a la Selección, tendrá diversas reuniones con autoridades del organismo internacional de fútbol. "Argentina va a ganar el Mundial, está entre los seis o siete equipos favoritos para ganar y algunos incluso nos ubican en los primeros puestos", dijo antes de viajar.

Según se conoció, su estadía en Qatar comenzó de manera accidentada ya que no encontraba su equipaje tras bajar del avión. En varios videos se lo observa molesto y quejándose por la situación que le tocó vivir en el aeropuerto.

"Voy a hacer de anfitrión, es una experiencia inédica en mi vida. Soy presidente de la Fundación y tengo una agenda de reuniones e invitados", contó en declaraciones radiales. Y añadió: "Va a ser un lugar de encuentro de mucho de lo que pasa en el mundo, el fútbol es un vehículo que creo que ayuda muchísimo a unir y evitar conflictos mayores así como lo hacía el G20 y el G7".

Por otro lado, Macri sumó: "Todas estas cosas en las que nos podamos reunir, más allá de la pasión que yo tengo por el fútbol que es más que conocida, ayuda muchísimo a evitar locuras mayores". Y concluyó: "Creo que en los puentes de discusión y diálogo está el futuro de la humanidad".

Golpe en Doha: derrota de Argentina en el debut vs. Arabia Saudita

La Selección Argentina cayó 2 a 1 ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022 y generó la primera gran sorpresa de la competencia. Si bien el elenco nacional comenzó ganando con un penal convertido por Lionel Messi, el offside automático y el VAR marcaron la suerte de la "Albiceleste" y anularon tres goles en la primera mitad. En el complemento llegaron los dos tantos inesperados de Arabia en los pies de Al-Shehri y Al Dawsari para dar vuelta el partido.

Estando abajo en el marcador, los dirigidos por Lionel Scaloni no pudieron romper nuevamente la defensa del rival. Los cambios funcionaron, pero no concretaron las oportunidades que tuvieron. De esta manera, la "Scaloneta" está obligada a tener esa reacción que le faltó cuando perdía el encuentro. El próximo compromiso será ante México el sábado 26 de noviembre, desde las 16 y cuatro días después se verá las caras contra Polonia -mismo horario- en el último partido del Grupo C.