Sufrió un paro cardiorrespiratorio: conmoción por la muerte de un famoso periodista de 48 años.

El mundo del entretenimiento chileno se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Andrés Caniulef. El reconocido periodista, de 48 años, falleció la noche del pasado viernes 9 de enero en su domicilio ubicado en el centro de Santiago, dejando un vacío enorme entre sus colegas y seguidores.

Según los reportes oficiales, el desenlace fue inesperado. Caniulef se encontraba acompañado por su pareja cuando sufrió un desmayo súbito. A pesar de que su compañero solicitó asistencia médica inmediata y el personal del SAMU intentó maniobras de reanimación, el cuerpo médico no pudo salvarlo y confirmó su deceso por un paro cardiorrespiratorio.

Caniulef no era un periodista más; había construido una carrera sólida empezando desde abajo como notero en Canal 13 hasta convertirse en una figura central de programas icónicos como Alfombra Roja, Bienvenidos y SQP. Su profesionalismo lo llevó a las grandes ligas, logrando entrevistas mano a mano con estrellas globales de la talla de Madonna, Coldplay y Antonio Banderas.

Más allá de las luces, Andrés también fue noticia por su valentía personal. En 2025, decidió romper el silencio y hacer público su diagnóstico de VIH, una condición que mantuvo en reserva durante mucho tiempo. "El miedo me detuvo por completo. No supe enfrentarlo, no lo hablé con nadie... viví completamente en silencio y aislado", había contado.

La investigación y el último adiós

Tras el fallecimiento, la Brigada de Homicidios Metropolitana realizó los peritajes de rigor en el departamento para descartar cualquier anomalía, entrevistando a los testigos presentes. Finalmente, su familia comunicó que la despedida final se llevó a cabo este lunes en el cementerio Sendero San Bernardo.