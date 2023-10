Murió El Puma Rodríguez Jr

Las hijas de José Luis "El Puma" Rodríguez confirmaron la triste noticia. Las causas del fallecimiento están bajo investigación.

Murió Juan José Rodríguez, el presunto hijo no reconocido del Puma Rodríguez.

Murió Juan José Rodríguez, el presunto hijo no reconocido del Puma Rodríguez.

El Puma Rodriguez Jr. murió el pasado miércoles 11 de octubre en Pereira, Colombia. El artista, que en más de una oportunidad aseguró ser el hijo no reconocido de José Luis "El Puma" Rodríguez, había recibido "amenazas de muerte". La triste noticia fue confirmada por su familia.

Juan José Rodríguez, también conocido como "El Puma Jr", 53 años, fue reconocido por el hermano de José Luis Rodríguez, Oswaldo, y siguió el camino artístico de su tío. Pero en más de una oportunidad denunció que el creador del hit "Agárrense de las manos" se negó a reconocerlo como su hijo. "Sólo tengo hijas mujeres. Nunca hubo un varón. Por ahí un muchacho dice que es hijo mío, pero no aguanta un ADN, o sea que no es", sostuvo el músico el año pasado en su visita al programa de Mirtha Legrand.

La dolora noticia del fallecimiento de "El Puma Jr" fue confirmada por sus presuntas medias hermanas, Lilibeth y Liliana Morillo. Las hijas de José Luis Rodríguez comunicaron que el cantante perdió la vida y remarcaron que "aún se desconocen" las causas del deceso. "Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ EL PUMA JR. En Pereira, Colombia. Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones. Humildemente solicitamos el debido respeto en este difícil momento que como familia estamos viviendo. Honraremos tu vida y tu memoria amado Juan José Puma Jr nuestro!", escribieron las hermanas en el posteo que le dedicaron a su presunto hermano.

El Puma Jr. concedió una entrevista en noviembre del año pasado en la que reveló las internas familiares por sus reclamos de filiación. "Yo ya había dicho en este programa que te había reconocido el hermano de José Luis Rodríguez, Oswaldo, quien te dio el apellido Rodríguez, ¿estoy en lo correcto?", le consultó Claudia de Icaza

"Lo que pasa es que esto ha traído una cantidad de problemas serios a tal punto de que pesan sobre mí amenazas de muerte", contó. "Creo que llegamos a un extremo, en la familia, triste, porque en vez de parecer una familia unida parecemos una de leones, una familia felina, y creo que eso no se vale", agregó.

Inesperada conferencia de prensa del Puma Rodríguez: "Es asunto de intervención divina"

José Luis "El Puma" Rodríguez es uno de los cantantes más influyentes de Latinoamérica. En los últimos años, tras superar complicados problemas de salud, estuvo abocado a proyectos por fuera del mundo de la música y recientemente se volvió tendencia por haber encabezado una conferencia de prensa en Santo Domingo, República Dominicana, donde realizó una serie de comentarios que despertaron todo tipo de reacciones.

La última aparición de "El Puma" Rodríguez en Argentina fue como jurado del programa Canta Conmigo Ahora, que condujo Marcelo Tinelli por El Trece en 2022. Luego continuó con algunos de sus trabajos ligados a la música y en este 2023 pautó un recital para el sábado 30 de septiembre en la capital de República Dominicana, Santo Domingo, donde previamente llevó adelante una conferencia de prensa con comentarios sorpresivos.

"El mundo, el planeta, está con dolor de partos. No hay grupo humano, no hay hombres que puedan arreglar el problema planetario. Esto es asunto de intervención divina. Hay quienes quieren eliminar a los ancianos, a los inválidos, porque toda esa gente no le es de utilidad, así quieren reducir la población mundial", sostuvo "El Puma". El artista venezolano profundizó sobre quienes, para él, desean reducir la población mundial.

"Yo soy un testimonio viviente de que sí existen los milagros y que sin fe es imposible llegar hasta acá. O sea, que voy a llegar hasta donde mi vocación me dé y el cuerpo aguante, sin arrastrar los pies", dijo en referencia a su complicado momento de salud en 2017 en el que recibió un doble trasplante pulmonar.