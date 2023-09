Inesperada conferencia de prensa del Puma Rodríguez: "Es asunto de intervención divina"

"El Puma" Rodríguez realizó un inesperado comentario en medio de una conferencia de prensa realizada en Santo Domingo, República Dominicana.

José Luis "El Puma" Rodríguez es uno de los cantantes más influyentes de Latinoamérica que además trabaja como productor artístico. En los últimos años estuvo abocado a proyectos por fuera del mundo de la música y recientemente se volvió tendencia por haber encabezado una conferencia de prensa en Santo Domingo, República Dominicana, donde realizó una serie de comentarios que despertaron todo tipo de reacciones.

La última aparición de "El Puma" Rodríguez en Argentina fue como jurado del programa Canta Conmigo Ahora que condujo Marcelo Tinelli por El Trece en 2022. Luego continuó con algunos de sus trabajos ligados a la música y en este 2023 pautó un recital para el sábado 30 de septiembre en la capital de República Dominicana, Santo Domingo, donde previamente llevó adelante una conferencia de prensa con comentarios sorpresivos.

"El mundo, el planeta, está con dolor de partos. No hay grupo humano, no hay hombres que puedan arreglar el problema planetario. Esto es asunto de intervención divina. Hay quienes quieren eliminar a los ancianos, a los inválidos, porque toda esa gente no le es de utilidad, así quieren reducir la población mundial", sostuvo "El Puma". El artista venelozano profundizó sobre quienes, para él, desean reducir la población mundial.

"Yo soy un testimonio viviente de que sí existen los milagros y que sin fe es imposible llegar hasta acá. O sea, que voy a llegar hasta donde mi vocación me dé y el cuerpo aguante, sin arrastrar los pies", dijo en referencia a su complicado momento de salud en 2017 en el que recibió un doble trasplante pulmonar. Si bien la conferencia de prensa se dio en medio de su "Sinfónico Agradecido Tour", estos comentarios inesperados fueron los que más resonaron.

El Puma Rodríguez dijo lo que muchos piensan de Javier Milei: "Muy"

José Luis "El Puma" Rodríguez regresó a la televisión argentina e hizo una sorprendente revelación. El popular cantante participó el año pasado de Canta Conmigo Ahora y luego regresó a su hogar en Miami. Pero este martes le concedió una entrevista a Mariana Fabbiani y se metió de lleno en la política argentina, más precisamente con Javier Milei.

El cantautor venezolano está disfrutando de su presente en Estados Unidos luego de sufrir serios problemas de salud por los recibió un doble trasplante de pulmón. "Dios me regalo un poco más de vida", sostuvo El Puma, en diálogo con El Diario de Mariana, el ciclo que conduce la nieta de Mariano Mores en América TV.

De un momento para el otro, la charla derivó en la actualidad de nuestro país y el intérprete de hits como "Agarranse de las manos" hizo especial hincapié en el candidato presidencial de La Libertad Avanza. "Un personaje que admiro, que se llama Javier Milei. Muy controversial, pero soy fan de Javier Milei", afirmó El Puma.

A continuación, aprovechó la oportunidad para saludar al libertario: "Javier te mando un abrazo". El comentario generó gran sorpresa en el panel y destacaron que el economista se iba "agrandar" por el elogio. "No es un personaje lo que el ha creado, es él", remarcó el artista. Luego, Mariana destacó lo informado que está el músico con la actualidad argentina y El Puma señaló: "Mas de lo que ustedes creen" Además, agregó que tiene muchas coincidencias con Milei. "Y créanme que está en lo cierto, tenemos el mismo pensamiento", concluyó.