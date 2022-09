Un invitado de Mirtha Legrand expuso su incomodidad: "Tenía hambre"

Una de las estrellas que participó del esperado regreso de Mirtha Legrand a la televisión habló en LAM sobre su supuesta incomodidad durante La noche de Mirtha. "La verdad que tenía hambre", comentó con sinceridad la figura que también es parte de la grilla de El Trece en otro exitoso ciclo de la señal.

El sábado pasado se produjo la vuelta de Mirtha Legrand a la pantalla chica tras dos años y medio de ausencia por la pandemia, y como no podía ser de otra manera, tuvo un grupo de invitados muy importantes. Moria Casán y su pareja, "El Pato" Galmarini, el periodista macrista Baby Etchecopar y el cantante José Luis "El Puma" Rodríguez fueron las figuras que formaron parte de la vuelta de la diva a las mesazas.

Y fue este último el que generó un fuerte revuelo en redes sociales, dado que se lo notó bastante incómodo durante todo el programa, dando respuestas muy escuetas. Pese a que habló de todos los temas, quedó claro que en varios no quería explayarse. Tras esto, el cantante charló con LAM y explicó qué sucedió el sábado luego de aclarar que "con Mirtha siempre bien".

"Era una mesa muy política, entonces muy difícil. Yo no hablo de política. Hace rato ya que no hablo de política", comentó con sinceridad El Puma Rodríguez. Pese a su molestia, el cantante venezolano no abandonó el humor y agregó: "Menos mal que cuando entró Moria pude comer el arroz".

En ese sentido, Rodríguez agregó que no son sencillos los programas de televisión en los que se come: "Es muy difícil comer y hablar, tienes que esperar que alguien este hablando para poder comer, la verdad que tenía hambre. Me comí todo el arroz". De todos modos, el cantante cerró remarcando que no tenía problemas con ninguno de los demás invitados ya que él es "como el agua", ya que se adapta al "recipiente" en el que está.

Juana Viale apuntó contra la producción de El Trece

"Buenas, buenas. Primer programa de mi ciclo, Almorzando con Juana Viale. Bienvenidos a todos del otro lado, soy un nervio andante", comenzó la emisión la hija de Marcela Tinayre, llena de euforia. El discurso inicial de la actriz continuó con un palito para su producción.

Viale se pronunció sobre los preparativos del programa estreno de su ciclo y enunció: "Todo lo que tenía que salir mal, salió mal". A pesar de ese dardo, Juana continuó en alusión a su felicidad por este nuevo proyecto en su carrera: "Me siento una reina, estoy feliz. Muchas gracias por acompañarme de otro lado de la pantalla".

La hermana de Ignacio "Nacho" Viale minutos más tarde fulminó una vez más a los miembros del equipo de su programa, cuando no reaccionaron ante un comentario. "Qué vuelta, qué regreso el de anoche", soltó Viale en alusión al estreno del programa de su abuela, quien volvió a la televisión después de más de dos años. Ante la no acotación de ninguno de sus compañeros, Juana se mostró algo enojada e ironizó: "Nadie dice nada. No pasa nada".