Escándalo con El Puma Rodríguez: su sobrino asegura que es su hijo

El Puma Rodríguez se encuentra en medio de un inesperado escándalo familiar que salió a la luz en los últimos días. Los detalles.

El Puma Rodríguez está en el ojo de la tormenta por una situación que lo descolocó por completo. Se trata de un escándalo familiar que involucra a su sobrino Juan José Rodríguez, más conocido como Puma Junior, quien brindó declaraciones recientemente y asegura que es hijo suyo.

Tras haber negado rotundamente la existencia de un hijo varón en el programa de Mirtha Legrand, ahora salió a la luz todo lo contrario. "Sólo tengo hijas mujeres. Nunca hubo un varón. Por ahí un muchacho dice que es hijo mío, pero no aguanta un ADN, o sea que no es", había dicho el músico.

A raíz de esta situación, Puma Junior rompió el silencio y dialogó con el programa Mamás felices por Canal UCL TV. "Eso se sabe, no es algo que esté oculto, es algo que tiene muchos años y ha recorrido el mundo. Vamos para adelante", expresó en primera instancia,

Además, realizó un fuerte posteo a través de sus redes sociales sobre este tema, donde aseguró que es su padre y no su tío. " Dice que no le gustan los escándalos y los crea él mismo. Sobre el análisis de ADN, fue usted quien no aguantó y mandó a su abogado a que me callara", lanzó en Instagram.

En el cierre de la entrevista, deslizó que no tiene esperanzas de que sea reconocido y reveló cuál es la relación que mantienen con el artífice de Agárrense de las manos. "Cada uno tiene su camino y ha recorrido su propia vida, su propia carrera, su propia trayectoria. En este momento para mí es fundamental que haya dos Pumas para rato: el Puma mayor y Juan José Rodríguez, el Puma Jr.", dijo.

Estalló la guerra entre El Puma Rodríguez y El Trece

Corren fuertes rumores de que "El Puma" Rodríguez se bajó de Canta Conmigo Ahora, el nuevo reality de canto conducido por Marcelo Tinelli en El Trece, en donde desempeñaba el rol de jurado junto con otros 99 artistas. Mientras algunas versiones dicen que habría renunciado por una cuestión económica, todo apunta a que fue por la polémica con la vedette "Cielito".

Resulta que en uno de los programas, "Cielito", madre de una de las participantes, encaró a Rodríguez y le gritó enfrente de todos los presentes: "Yo salí con vos, ¿te acordás de mí? Cogimos tres veces. Me regalaste un reloj y me cantaste una canción". Según contó Yanina Latorre en LAM (América TV), se armó un escándalo en el estudio y "El Puma" se enojó con Marcelo Tinelli, ya que esto pondría en juego su actual matrimonio. El segmento fue editado y no salió al aire.

"Me confirmaron que 'El Puma' no graba la semana próxima. No sé si fue por lo de 'Cielito'. Me dijeron que no tenían pensado que no esté, obviamente no hay nadie internacional de ese nivel que pueda cubrir su lugar", detalló Pía Shaw. Y, también señalo que cuando salió a la luz esta información, Rodríguez se desesperó y sus tres asistentes salieron corriendo a contenerlo. "No paraban de correr, no sabían para dónde disparar", sumó la panelista.

"¿Pero tan grave es? Si vos tenés seguridad con tu mujer le decís 'no, está confundida' o le decís que pasó antes y chau", opinó Estefanía Berardi. "No es para tanto, no es para plantar la grabación", coincidió Ángel de Brito, y agregó que "igual hay un temita entre Cristian Castro y 'El Puma' por los sueldos, porque por el tema del dólar cambiaron las cosas". El conductor señaló que "si bien lo paga el canal", es un momento complicado para contratar a artistas internacionales, por lo que quizás "El Puma" renunció por eso.