Dolor en el espectáculo: murió un reconocido actor que brilló a principios de los 2000.

El cine y la televisión británica despiden a uno de sus rostros más queridos y reconocibles. Donald Douglas, el actor escocés que ganó fama mundial interpretando al Almirante Darcy en la saga de El diario de Bridget Jones, murió a los 92 años en un hospital de Albi, Francia.

La triste noticia fue confirmada por su familia a través de un obituario online, donde detallaron que el fallecimiento ocurrió el pasado miércoles 14 de enero de 2026, tras una corta batalla contra una enfermedad. "Con gran tristeza anunciamos la partida de Donald... Querida familia y amigos", rezaba el comunicado, que invitaba a sus seres queridos a plantar un árbol conmemorativo en su honor.

Si bien su papel como el suegro de Bridget Jones lo instaló en la cultura pop moderna, Douglas tuvo una carrera prolífica que abarcó décadas. Fue el Capitán Malcolm MacNeil en la clásica serie Poldark (1975), participó en Doctor Who, Los Vengadores y en películas de acción como Highlander: Endgame (2000) y Un puente demasiado lejos.

Un artista completo

Más allá de los sets de filmación, sus allegados lo recuerdan como un hombre de múltiples talentos. Su amiga cercana, Merideth Wheeler, le rindió homenaje revelando facetas desconocidas del actor: "Donald era talentoso en muchas formas aparte de actuar. Era un artista juguetón, experto en restauración de cerámica, escultor y pintor".

Wheeler también destacó su pasión por la vida hogareña junto a su pareja, Emma Temple: "Era un cocinero fabuloso, ponía una mesa hermosa y era un gran jinete. Tenía un sentido del humor travieso y un corazón generoso". El actor deja un legado imborrable y una familia numerosa: le sobreviven su esposa Emma, sus tres hijas y cinco nietos.