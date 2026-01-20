Conmoción en el espectáculo: falleció una histórica actriz de Telefé y El Trece.

Adela Gleijer, reconocida actriz que tuvo importantes papeles en diferentes series de Telefé y El Trece (entre otras señales), falleció este martes 20 de enero a los 92 años. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAAA) horas después del deceso.

"Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas, con una extensa y valiosa trayectoria en teatro, cine y televisión. Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos", expresaron desde la organización.

¿Quién fue Adela Gleijer?

Adela Gleijer falleció este 20 de enero a los 92 años.

Adela nació el 20 de septiembre de 1933 en Montevideo, Uruguay. Si bien inició su trayectoria en el país limítrofe, cruzó el Río de la Plata años después para desarrollar en la Argentina su profesión, una que la llevó en 2006 a ser reconocida con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable por parte tanto de la AAAA como del Senado de la Nación.

"Realizó su debut escénico en 1956, en el Teatro El Galpón de Montevideo con El centroforward murió al amanecer, experiencia en la que conoció a Juan Manuel Tenuta, compañero de vida y de camino (NdR: su eventual esposo). Con esa compañía participó, entre otras obras, en El círculo de tiza caucasiano y Rey Lear. Ya radicada en Buenos Aires, desarrolló una vasta trayectoria sobre los escenarios, que incluye títulos como Hombre y superhombre, Lo frío y lo caliente, Gris de ausencia, Lupines, El prisionero de la Segunda Avenida, Tres buenas mujeres, Greek, Veraneantes, ¿Cuánto cuesta el hierro?, El pino de papá, Encuentro en Roma, Sangre huesos piel alma, Al vencedor, Con tinta y con sangre, entre muchos otros. Formó parte de los elencos del Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes y participó en los ciclos Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad", reseñaron desde AAAA.

Con respecto a su trabajo en televisión, señalaron que "dejó una huella profunda en ficciones como Celeste, siempre Celeste, Amo y señor, Sos mi vida, Mujeres de nadie, Mi familia es un dibujo, El árbol azul, Verdad consecuencia, Enséñame a vivir, Princesa, El hombre de tu vida, Vulnerables, Mujeres asesinas, Los buscas de siempre, Los Roldán, Verano del 98, Trillizos dijo la partera y Pobre diabla, entre otras", mientras que "en cine, participó en películas como Flores robadas en los jardines de Quilmes, La fidelidad, El señor presidente, Cerro Bayo, Casi no nos dimos cuenta, Algún lugar en ninguna parte, El hombre del subsuelo, Contragolpe y Clínica con música".