Andy Taylor, guitarrista de la formación clásica de Duran Duran la banda británica conquistó los años 80, murió el pasado lunes 23 de noviembre a los 65 años. La noticia fue confirmada este miércoles por su familia y sus excompañeros a través de un comunicado publicado en el sitio oficial del grupo.

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El músico falleció en su casa, rodeado de sus seres queridos, después de atravesar un cáncer de próstata. En 2022 había hecho pública su enfermedad, cuando la banda ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll y él no pudo asistir a la ceremonia por motivos de salud.

Su esposa, Tracey, lo recordó como un músico y un hombre de familia. "Para el mundo, Andy fue un guitarrista brillante, pero para nosotros fue el esposo más maravilloso, un padre cariñoso y el abuelo más orgulloso", sostuvo en el comunicado.

¿Quién era Andy Taylor?

Andrew James Taylor nació el 16 de febrero de 1961 en el noreste de Inglaterra. Aprendió a tocar la guitarra, el bajo y la batería y, después de pasar por distintas bandas, respondió a un anuncio que buscaba un guitarrista para Duran Duran. Finalmente, audicionó en Birmingham en 1980 y comenzó a formar parte del grupo.

Junto a Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor integró la formación clásica de la banda, que se convirtió en uno de los nombres centrales del pop británico de los 80. Su guitarra aportó una energía rockera a un sonido que también combinaba new wave, funk y música bailable. Taylor fue parte de canciones como Girls on Film, Rio y Save a Prayer, entre las que ayudaron a llevar al grupo a escenarios de todo el mundo.

A mediados de los 80, el guitarrista también formó parte de The Power Station, junto a John Taylor, Robert Palmer y Tony Thompson. Más adelante desarrolló una carrera solista: en 1987 publicó el álbum Thunder. Además, trabajó con otros artistas como músico y productor.

En los primeros años de la década de 2000 volvió a reunirse con sus compañeros de Duran Duran. Con el regreso de la banda nació Astronaut, editado en 2004. Tras una nueva separación, volvió a colaborar con el grupo en Danse Macabre, publicado en 2023.

La despedida de Duran Duran a Andy Taylor

En el mensaje compartido por la banda, Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor destacaron el lugar que ocupó el guitarrista en su historia. "Andy estuvo presente desde el comienzo mismo de nuestra historia. Desde el momento en que llegó a Birmingham con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó un fuego y una actitud inconfundibles a nuestra música", remarcaron.

Y valoraron: "Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo; además, gracias a un ingenio mordaz —acompañado de una visión de la vida sumamente pragmática y sin sentimentalismos—, nos mantuvo con los pies en la tierra y dotó a la banda de un carácter audaz durante los extraordinarios años que siguieron".

También recordaron la reunión de la formación original a comienzos de los 2000 y el tiempo que compartieron en el escenario y en el estudio. Sobre la ceremonia del Salón de la Fama de 2022, expresaron que Taylor estaba demasiado enfermo para acompañarlos, pero que sus palabras de aquella noche recordaron el vínculo que los unía. "Andy enfrentó su enfermedad con un gran coraje, honestidad y elegancia", remarcaron.

Por su parte, la familia pidió respeto por su privacidad en este momento y propuso realizar donaciones a la organización Prostate Cancer UK en su memoria.