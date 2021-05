Gladys La Bomba Tucumana le pidió disculpas públicas pero Morena Rial continúa en su demanda judicial.

A pesar de que Gladys La Bomba Tucumana le pidió disculpas públicas en diversas oportunidades, la causa que Morena Rial le inició a la cantante por discriminación finalmente llegará a juicio oral, según confirmó su propio abogado a través de Instagram. "No va a tolerar agresiones de nadie", reveló junto al petitorio Alejandro Cipolla, letrado de Morena.

En agosto del 2019, como invitada en Intrusos, Gladys La Bomba Tucumana le contó a Jorge Rial sobre el bullying que sufrió en las redes sociales durante su participación en el Bailando. "Me decían: ‘Empanada de esto’, ‘negra villera’, ‘sucia’, ‘pata sucia’, ‘ladrona’, ‘el único tema que tenés (por La pollera amarilla)’, ‘gorda’, ‘cerda’, ‘sos la mamá de Morena Rial’...", enumeró la cantante tropical. A raíz de estas declaraciones, la hija mayor de Jorge Rial comenzó un proceso legal por discriminación.

Según se observa en la denuncia, More Rial "afirmó sentirse agraviada a raíz de los dichos" de La Bomba Tucumana, que ubicó "ser la mamá de Morena Rial" como un insulto y "considerando entonces que había sido discriminada en razón de su peso corporal". La novedad es que la Fiscalía N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires especializada en discriminación elevó a juicio oral y público la causa contra la cantante tropical "por presunta infracción al Artículo 70 -discriminar- del Código Contravencional".

Alejandro Cipolla reveló que la causa por discriminación contra Gladys la Bomba Tucumana irá a juicio oral y público.

En distintas ocasiones y tras enterarse que la habían denunciado en la justicia, Gladys La Bomba Tucumana le pidió disculpas a Morena. La cantante tropical aseguró que sus dichos habían sido "descontextualizados" y que su intención nunca había sido discriminar o insultar a More Rial, con quien empatizaba ya que también sufrió mucho bullying. "Si necesita plata, que no me pida porque no tengo, pero si necesita una disculpa, porque ella entendió mal, (no tengo) ningún problema en dársela, porque sé que ella sufrió muchísimo bullying, como yo. Yo estoy del lado de ella. ¿Cómo voy a agredirla con algo que sé que también sufría?", había declarado la Bomba Tucumana en diálogo con Por si las moscas.

More Rial vuelve a vivir a Buenos Aires

"No es lo mismo estar de vacaciones que estar viviendo allá", contó la cantante al revelar que se va de Córdoba y vuelve a Buenos Aires. Según anunció Jorge Rial a finales de marzo, su hija Morena se había mudado definitivamente a la ciudad de Carlos Paz, un espacio donde la joven siempre se sintió "muy cómoda". Pero a dos meses de la mudanza, la hija mayor de Jorge Rial le reveló a Pablo Layus que quería volverse: "Estoy medio aburrida ya".