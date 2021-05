¿Romance en ESPN? Fuertes rumores vinculan a Morena Beltrán con un reconocido conductor del canal

Morena Beltrán es una de las periodistas deportivas más reconocidas en la Argentina. Con tan sólo 22 años ha logrado introducirse en un mundo machista y demostrar que más mujeres deberían tener oportunidades en los medios de comunicación. La popularidad que ha ganado la llevó a que el público intente saber un poco más de su vida privada. Y curiosamente, en las últimas horas, trascendió el rumor de que tiene un romance con un colega de ESPN.

La periodista, quien conduce el noticiero del mencionado canal en el último horario, había manifestado hace un tiempo que no tiene novio. Incluso, reveló una experiencia personal con su expareja: "Tuve un novio, estuvimos juntos dos años y medio. Él jugaba muy bien a la pelota, hacía Inferiores en Excursionistas, club del que era hincha. Juega muy bien, pero no era tanto de mirar fútbol. Por cariño afectivo, seguía a Excursionistas, pero era hincha de River".

"Por ahí, me pasaba que nos juntábamos o él se juntaba a ver con amigos... Para mí, juntarse con amigos a ver un partido, es juntarse con amigos, no ver el partido. No vas a ver el partido. Si yo voy, quiero ver el partido. Yo quedaba medio ortiva, pero le decía: 'Prefiero que no nos veamos durante el partido, veámonos después'", añadió hace unos meses la periodista.

Luego de un tiempo de estar soltera, y de acuerdo a lo que se ha publicado últimamente en las redes sociales, trascendió el rumor de que Morena Beltrán está saliendo con un periodista de ESPN: Juan Marconi, compañero de conducción del programa nocturno que sale por el canal, sería la persona con la estaría teniendo un romance.

Pese a que no hay ninguna confirmación por parte de los protagonistas, muchos usuarios de Twitter han hecho hincapié en los picantes comentarios que hay entre Morena y Marconi durante los programas de ESPN.

Las reacciones de las redes sociales que levantan las sospechas del posible romance entre Morena Beltrán y Juan Marconi

De qué cuadro es Morena Beltrán

Pese a que intenta mantenerlo oculto, y mientras ejerce su trabajo se empeña en tener una mirada objetiva del fútbol argentino, Morena Beltrán es hincha de Boca desde pequeña. De hecho, de acuerdo a lo que confesó en una entrevista que le concedió a revista Un Caño, trabajaba en un sitio partidario del Xeneize. “Yo hacía video-análisis, que era algo que no estaba muy de moda, por lo menos en Twitter. Trabajaba para una página llamada Sector Bostero. Tenía que marcar determinados patrones y conductas de un equipo y exponerlas en un video. Estaba bueno, pero me llevaba mucho tiempo. Para analizar un partido, lo veía en vivo, después lo veía de nuevo y ahí empezaba a cortar jugadas. Me llevaba unas cuatro horas”.