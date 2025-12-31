Mascarilla casera para el cabello: se prepara con maicena y lo deja suave, brilloso e hidratado.

Existe una receta de mascarilla casera para el cabello que podés hacerte en casa con muy pocos ingredientes. Si tenés el pelo seco, deshidratado y sin vida, aplicarte esta mascarilla entre una y dos veces por semana te puede ayudar mucho.

Además de las mascarillas que se compran en supermercados, hay muchas otras que podés preparar de manera casera con ingredientes que seguramente tenés.

El ingrediente estrella de esta receta de mascarilla, que se viralizó en TikTok, es la maicena, conocida por su textura suave. Cuando se mezcla con otros ingredientes en particular, es capaz de restaurarte el cabello. Es ideal si lo tenés dañado, teñido o decolorado y querés recuperar su calidad.

Receta de mascarilla de cabello con maicena

Ingredientes

2 vasos de agua

2 cucharadas de maicena

2 cucharadas de acondicionador

2 cucharadas de aceite para el cabello (el que tengas)

El paso a paso

Revolver la mezcla y poner a fuego medio. Continuar revolviendo. Dejar reposar para que se enfríe por 20 minutos o media hora. Agregar 2 cucharadas de acondicionador y 2 de aceite para el cabello. Mezclar muy bien nuevamente. ¡Listo! Ya tenés la mezcla. Aplicala desde el pelo, pero evitá poner en las raíces, especialmente si tenés cabello con tendencia a engrasarse. Separá el pelo por mechones y aplicá de medios a puntas. Usala 1 o 2 veces por semana, ya que es una bomba de hidratación y usarla muy seguido podría dejarte el cabello pesado.

Beneficios de la maicena para el cabello