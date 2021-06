Susana Giménez tiene COVID: Mirtha Legrand reveló un dato que la dejó mal parada

Tras haberse conocido la noticia de que Susana se contagió coronavirus, la diva de los almuerzos blanqueó que lo sabía desde antes.

Susana Giménez dio positivo en coronavirus. Tras conocerse la noticia este miércoles, la palabra de Mirtha Legrand, amiga y colega de Su, fue una de las más buscadas. En diálogo con PrimiciasYa, la diva de los almuerzos confesó conocer la situación de la conductora de Telefe ya el fin de semana.

Luego de haberse aplicado la segunda dosis del esquema de vacunación del laboratorio estadounidense Pfizer en Uruguay, en donde reside desde el año pasado, Susana Giménez dio positivo en coronavirus. La noticia la dio el periodista Ángel De Brito, pero a los minutos la diva de los teléfonos lo confirmó a través de WhatsApp con al periodista Luis Novaresio en A24.

Tras la rápida circulación de la noticia, PrimiciasYa dio con La Chiqui, histórica amiga de Susana, y reveló: "Yo lo sabía desde el sábado que Susana se contagió. Me pidió Mercedes que no dijera nada y así lo hice". A continuación, sobre cómo transita la situación la diva de los teléfonos, Mirtha afirmó que habló el martes con su colega y que "está bien".

La conductora de 77 años se encuentra residiendo en Uruguay desde el año pasado. Allí recibió las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, en la campaña de vacunación del país vecino, y ya se estaba preparando para volver a la Argentina, especialmente a la TV. Si bien se contagió de coronavirus la semana pasada, lo que se presume es que tendrá un tránsito leve por la enfermedad.

Sobre el estado de salud de Susana y los síntomas que estaría presentando del virus, Mirtha aseguró: "Tiene muy pocos síntomas y no sabe dónde pudo haberse contagiado. Claro que me angustié cuando me enteré, pero ella está bien y deseo que todo siga así". "La quiero mucho a Susana", completó la conductora que "hasta que no afloje la pandamia" no volverá a la pantalla.

Desde que Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, el pasado 14 de abril, comenzaron las especulaciones sobre su regreso a la televisión. Y aunque parecía que estaba todo dado para retomar la conducción de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, los programas seguirán a cargo de su nieta, Juana Viale. "No es el momento para volver, hasta que no afloje esta pandemia", explicó la diva en diálogo con la periodista Pía Shaw.