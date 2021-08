Mirtha Legrand vs. Andy Kusnetzoff: cómo fue el rating tras la vuelta de diva a la TV

Cómo le fue a La noche de Mirtha (El Trece) contra PH Podemos Hablar (Telefe) en el encendido y en la audiencia luego del regreso de la habitual conductora en reemplazo de su nieta Juana Viale.

La vuelta de Mirtha Legrand a la televisión abierta argentina generó algo que casi nunca se había dado en lo que va del 2021, que es que El Trece le ganara en el rating del prime time del sábado a Telefe y a su PH (Podemos Hablar) con Andy Kusnetzoff. Aunque la diferencia fue mínima, La noche de Mirtha se impuso con 11.6 de promedio contra 11.3 de su competencia directa más fuerte y habitual.

Además, con relación al pico de ambos programas en el encendido, la señal del Grupo Clarín también dominó, aunque con una distancia un poco mayor: 13.3 puntos frente a 12 de su rival hacia las 23.46 horas.

La vuelta de Mirtha Legrand a la TV argentina

Después de casi un año y medio de ausencia por los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus, la diva de 94 años asistió al estudio del canal este domingo 28 de agosto de 2021, agradeció a todos, remarcó que estuvo "300 días encerrada" y le agradeció en vivo en un intercambio online a su nieta y reemplazante provisoria Juana Viale.

Allí contó con una "Mesaza" ultraopositora al gobierno actual del presidente Alberto Fernández, con Jonatan Viale, "Baby" Etchecopar, Carolina "Pampita" Ardohain y Fernán Quirós como invitados.

Por su parte, Telefe y Kusnetzoff apostaron con las presencias en el piso de Claudio Rígoli, Agustina Casanova, "L-Gante", Sabrina Garciarena y Andrea Pietra, quienes protagonizaron lo que suele ocurrir en dicho envío: la emoción, las anécdotas, las risas, los intercambios entre todos, la comida de lujo y demás.

La palabra de Mirtha Legrand en su regreso a la televisión

Visiblemente emocionada, la "Chiqui" se sinceró en vivo y aseguró: “Qué rara me siento, pero feliz. Feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor... Sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”.

Y completó: “Yo soy grande, señores. Soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Estaba tan mal que llamé a un neurólogo y le dije ´doctor, quiero volver a ser la de antes´. ¿Y saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”.