Mercedes Ninci recibió el alta luego de la terapia intensiva pero necesita reposo

La periodista habló de cómo sigue su salud a una semana de haberse desvanecido en el programa de Mariana Fabbiani.

Luego de haberse desvanecido en Lo de Mariana (El Trece) y ser internada por una “cefalea en estallido secundario, con probable síndrome de vasoconstricción”, Mercedes Ninci recibió el alta de la terapia intensiva. Esta tarde, en diálogo telefónico con la conductora del mismo ciclo, confirmó su salida y contó que debe seguir en reposo.

La semana pasada, la periodista asustó a la audiencia y todo el equipo del programa de Mariana Fabbiani cuando se descompensó al terminar un bloque. Instantes previos al colapso, Ninci se había quebrado en vivo con las imágenes del incendio de un comedor comunitario en Villa Itatí.

El momento aterrador ocurrió cuando las cámaras estaban apagadas, durante una de las pausas. Luego de ser asistida por el personal del canal, la llevaron rápidamente a que fuera internada de urgencia. Tras pasar por terapia intermedia, pudo recuperarse en un par de horas.

Una semana después del terrible episodio, Mercedes Ninci llevó tranquilidad a Lo de Mariana y contó más detalles sobre el diagnóstico médico y cómo debe seguir. "Resucité. Al aire tuve síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que es una cefalea en estallido" explicó en vivo al teléfono con Fabbiani, quien confesó haber quedado muy asustada y contó que en ese momento la periodista le llego a decir: "me estoy muriendo".

"Fue de golpe. Ese día me llevaron a la Trinidad de Bartolomé Mitre y de ahí al Fleni", agregó Ninci, y contó que al regresar a su casa volvió a tener otro episodio. "Después volví a casa y me agarró una cefalea pólipo tensión endocraneana a raíz de la punción lumbar que me hicieron. Por eso tengo que estar en posición plana para que vuelva el líquido al cerebro”, explicó, haciendo referencia a los cuidados que debe tener a partir de ahora.

Preocupado por la salud de su compañera, el doctor Guillermo Capuyo analizó las raíces y posibilidades de su caso. “Esto puede pasar por un vasoespasmo de las arterias del cerebro que se contraen de golpe y eso genera un dolor agudo que a ella le impactó de una manera... lo vimos todos acá. Ella decía que se le partía la cabeza... En el Mitre no le encontraron nada, pero le hicieron una punción lumbar, le sacaron un líquido de la espalda para ver si hay algo. Y eso puede traer cefálea", explicó, y la periodista le agradeció por su asistencia en aquel momento y por "salvarle la vida".

Conversando sobre los motivos de su descompensación, Ninci se expresó enojada por la cobertura que le dieron algunos medios al episodio, al que calificaron como un "ataque de nervios". "Leí en un portal que por un ‘ataque de nervios había terminado internada’.

Me dio mucha bronca... Si hablar de los pobres es tener un ataque de nervios tengamos todo el país y resolvamos este problema. Pero no fue por eso, fue un tema físico, me estalló la cabeza estando al aire", contó furiosa. Además agregó que una médica del hospital en la que la ingresaron le descartó la posibilidad de que fuera producto de una crisis nerviosa. “Me dijo ‘lo que tuviste en cámara no fue por estrés ni emocional, fue físico’. Y yo tengo antecedentes familiares por cefaleas, mi abuela, mi mamá, y todos se fueron curando...”, explicó.

Por último, Ninci contó que deberá continuar con el seguimiento médico y los tratamientos en el Fleni por un tiempo, antes de poder reincorporarse a sus lugares de trabajo.