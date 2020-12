Son horas muy calientes en la televisión argentina. A pocos días de que finalice el 2020, Mercedes Ninci recibió una dolorosa noticia que la golpeó duramente: fue despedida de Canal 9, lugar donde cada día realizaba Bendita TV, programa conducido por Beto Casella. Ella misma fue quien decidió informarlo, a través de un video que publicó en sus redes sociales, donde explicó el curioso motivo por el que fue echada: "Me despidieron por esa nota".

Ninci, que desde el 2018 se sumó al equipo de trabajo de Bendita TV, también ha tenido experiencias en Radio Mitre, América TV y El Trece. Luego de dos años en Canal 9, y tras un cambio de la directiva, se quedó sin trabajo. Debido al mal momento que está pasando, la periodista no tardó en dar su versión de los hechos y señalar a Víctor Santa María -nuevo dueño del canal- como el responsable.

El fuerte descargo de Mercedes Ninci en el que explicó el motivo por el cual la echaron de Canal 9:

A través de un video, Mercedes Ninci reveló por qué la despidieron de Canal 9: "Hola, buenas noches a todos. Debería estar en Bendita en este momento y no lo estoy, porque el nuevo dueño de Canal 9, Víctor Santa María, me echó porque en 2018 hice una nota para Radio Mitre sobre una investigación que hacía el fiscal Carlos Rívolo sobre una supuesta cuenta que tendría la familia de Víctor Santa María no declarada en Suiza por cuatro millones de dólares, denuncia que había sido realizada por la UIF y por Graciela Ocaña. Este es el único motivo por el cual llegó Víctor Santa María a Canal 9 y dijo: 'Yo no la quiero a Mercedes Ninci ahí'".

"Que no te engañen, te van a decir que es un cambio artístico. Ninguna renovación artística. Seguramente van a echar a alguna otra persona que piense totalmente distinto a mí para decir que no fue ideológico, pero Víctor Santa María me echó por esa nota. En Comodoro Py, ustedes ya lo saben, le hacía notas a todo el mundo: macrista, kirchnerista, de izquierda, derecha o centro, no me importa nada. Todas las investigaciones que había las daba a conocer, no me importaba el color político", añadió Ninci, a modo de advertencia.

Asimismo, la periodista dejó en claro que nada tiene que ver el Gobierno de Alberto Fernández con su salida de Canal 9: "No creo que esto haya sido una orden del gobierno nacional porque con todos los quilombos que hay no creo que Alberto o Cristina se estén ocupando de mí, no deben estar ni enterados. Pero bueno, siempre están estos 'más papistas que el Papa'".

Finalmente, Ninci remarcó que el conductor de Bendita TV la apoyó mucho en este difícil momento: "Quiero agradecerle a Beto Casella, te amo porque sé lo que me defendiste, a capa y espada. Quiero agradecerle al director del programa, porque también sé lo que me defendiste. Y también a Diego Toni, director del canal, porque no quería que yo me fuera. A todos mis compañeros de Bendita les digo que los quiero muchísimo, y les pido por favor que ahora no me den con un caño. Ya veo que voy a otro canal y empiezan a matarme, espero que no".