Se le cayó la pelota en un cementerio, la fue a buscar y pasó lo que nadie esperaba

Una misteriosa situación tuvo lugar en la provincia de Mendoza y descolocó a todos los habitantes.

Un hecho misterioso tuvo lugar en Mendoza y generó gran conmoción entre los habitantes del lugar. En un pueblo del este de la provincia, un joven fue a buscar la pelota que se le había caído en el cementerio de al lado, pero al cabo de uno minutos sin que volviera, sus amigos lo fueron a buscar y nunca más lo encontraron.

El hecho tuvo lugar en el interior del cementerio de Eugenio Bustos, en San Carlos, provincia de Mendoza. Durante la tarde del viernes 23 de diciembre, un joven de 16 años estaba jugando con una pelota en la calle hasta, que sin querer, la tiró al cementerio de al lado y saltó la pared para ir a buscarla. De inmediato se escucharon una serie de gritos y el joven desapareció sin dejar rastro.

De inmediato, los vecinos y amigos de la víctima llamaron al 911 y la policía llegó con rapidez al sector ubicado en calles Capitán Cobos y Libertad. Desde entonces, comenzó la desesperada búsqueda que no obtuvo resultado positivo hasta el momento. Los investigadores del caso realizaron el rastrillaje de la zona y todavía no pudieron dar con el paradero del joven al que apodaban "Chuqui".

Un testigo cercano a la víctima brindó declaraciones exclusivas con el Diario El Sol y aseguró que había conocido a "Chuqui" días antes de la desaparición. En este testimonio destacó que el joven siempre estaba vestido completamente de negro y que la pelota que utilizaba era de la misma tonalidad. Además, recalcó que lo único que conocía de la víctima era su apodo.

Por el momento, la investigación no dio frutos y la policía todavía no pudo hallar pistas certeras que indiquen el paradero del joven. Por otro lado, se confirmó que el cementerio no contaba con custodia en aquel momento y se sospecha que, concretamente, "Chuqui" nunca salió del cementerio.

Vista aérea del cementerio de San Carlos.

Tragedia en Mendoza: una mujer murió por sacarse una selfie en el Cañón del Atuel

Una turista argentina falleció hoy luego de caer desde un precipicio de unos cien metros al Cañón del Atuel, en la localidad mendocina de San Rafael, donde quiso hacerse una foto modo selfie. La mujer se encontraba de viaje junto a su marido y su hijo.

Se trata de Natalia Elizabeth Ramallo (39), quien perdió el equilibrio cuando intentaba sacarse una foto en una de las atracciones turísticas de Mendoza. Su marido fue el que llamó al 911 para avisar que su pareja se había caído de la ladera de la montaña.

La joven víctima del accidente.

Según relataron desde la policía, “la mujer se estaba tomando una fotografía en una roca, perdió el equilibrio y cayó al vacío”. El hecho ocurrió en la ruta 173, El Nihuil, donde comienzan los caracoles del Cañón del Atuel, San Rafael, principal atractivo turístico del sur mendocino.

Personal de Bomberos trabajó en el rescate de la mujer y personal del SEC constató el deceso en el lugar, donde los efectivos arribaron con sogas para poder rescatar el cuerpo. Según trascendió, en la parte superior de la roca se encontraban su marido y su pequeño hijo.

Por último se informó que personal de la Policía Científica trabajó, y que la causa quedó labrada como “accidente seguido de muerte”.