Estallaron los memes contra la Corte Suprema de Justicia

Tras el discurso de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación, los memes sobre la Corte Suprema de Justicia ya recorren las redes sociales.

Alberto Fernández encabezó el 141° periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación ante legisladores de todos los bloques partidarios, autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Sobre el máximo tribunal judicial, el Presidente hizo una fuerte crítica que fue replicada a través de ingeniosos memes en las redes sociales.

El discurso de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación tocó distintos temas: el intento de asesinato a Cristina Kirchner, el crecimiento económico de Argentina y la tasa de empleo, entre otros temas. Las redes sociales convirtieron en memes el momento en que repudió a la Corte Suprema de Justicia, cuyas autoridades se encontraban en el recinto.

"La Corte Suprema le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país", lanzó refiriéndose a la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de esta situación, se desató una ola de reacciones, todo esto en el marco del juicio político que se lleva adelante en la Cámara de Diputados.

"Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero", sostuvo también Alberto Fernández. La apertura del 141° periodo de sesiones ordinarias que realizó el presidente de la Nación duró aproximadamente una hora y media.

Los memes sobre lo que dijo Alberto de la Corte Suprema

Alberto Fernández apuntó contra la proscripción a Cristina Kirchner: "Absurdo jurídico"

El presidente Alberto Fernández apuntó contra el Poder Judicial por atentar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y busca su proscripción. Afirmó que "esta organización" condenó en primera instancia a la expresidenta "buscando su inhabilitación política". Lo hizo ante la presencia de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

"Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley", denunció Alberto Fernández durante su discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación acompañado de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En este marco, detalló que "hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación", Describió que "lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política".

"Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal. 'No pudo no haber sabido' sostienen. De ese modo presumen el dolo, castigan por cierto criterio de responsabilidad objetiva e imponen el derecho penal de autor. Entonces se castiga a la persona por lo que es y no por la que ha hecho", acusó el mandatario respecto al fallo de la causa Vialidad.