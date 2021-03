El jugador argentino Gonzalo Higuaín se ha transformado en uno de los deportistas más apuntados por los usuarios de las redes sociales al momento de realizar memes. Ya sea por los goles errados en las diferentes finales que disputó con Argentina, o bien por acontecimientos que lo vinculan directamente, el "Pipa" siempre es motivo de charla en las plataformas digitales. Su cambio de look no fue la excepción.

¿Qué fue lo que ocurrió? El ex atacante de River Plate se presentó a los entrenamientos del Inter Miami (NdeR: el equipo de la MLS en donde juega) con un radical cambio de look: se rapó la cabellera y dejó crecer una exorbitante barba que se ve realmente tupida. Rápidamente, diferentes personas comenzaron a buscar parecidos al delantero y hubo de todo: desde personas con un look similar hasta parecidos con personajes de los videojuegos.

Por su parte, Gonzalo Higuaín se encuentra lejos de Argentina y de la selección nacional: renunció a ella en 2018, tras el Mundial de Rusia, y le puso fin a una etapa que duró nueve años. Dentro de la misma alcanzó las finales de la Copa del Mundo 2014, Copa América 2015 y Copa América 2016. En las primeras dos malogró dos ocasiones de gol que podrían haber torcido la historia a favor del equipo "albiceleste". De todos modos, esto ya es pasado y actualmente disfruta de sus últimos años de carrera en la liga estadounidense.

Los memes por el nuevo look de Gonzalo Higuaín