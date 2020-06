Tras dejar El Trece, qué pasará con la carrera de Mónica Gutiérrez

La conductora Mónica Gutiérrez aseguró que tras el fin de Crónicas de la Tarde le gustaría volver a estar al frente de un noticiero con otra mujer.

Luego de que El Trece levantara su programa, la expresentadora de América Noticias quiere volver a sus fuentes. “Me gustaría conducir un noticiero con otra mujer, estaría bueno”, afirmó en una entrevista para La Once Diez.

“Yo me llevo muy bien trabajando con mujeres, aunque nunca me planteé en si trabajaría con un hombre o una mujer”, agregó.

Aunque señaló que ahora siente "dos posiciones" encontradas: "Por un lado que estaría trabajando hasta el último momento de mis días, y por otro parar un poco para tener un descanso". No obstante, aclaró que no se expondría durante la cuarentena. "Tendría que esperar que pase el virus”, afirmó.

Sobre su paso por El Trece, Gutiérrez reveló que se fue con un "aprendizaje". "Soy un bicho de televisión, y el estudio es un lugar que es como mi casa. Me sentí como en mi casa siempre, en todo momento. Es mi espíritu”, señaló.

Y sostuvo: “Ahora la realidad es que necesito hacer una estructura de noticias, no me veo haciendo programación. Estar conectada con los temas del momento está en mi naturaleza. No soy una conductora, animadora. Soy periodista”.

El ciclo que inició en enero le dejó "una experiencia extraña, intensa". "Empezó con la idea de que iba a tener prioridad para los casos policiales, pero cuando Mandarina seleccionó una periodista en la conducción y un panel compuesto por periodistas dejo servido un programa periodístico”, consideró.

Al tiempo que recordó: “La realidad es que sabíamos que podíamos salir disparados para cualquier lado. A los pocos días de estar al aire el caso de Fernando Báez Sosa nos cambió el eje del programa. Yo cada tres días salía hecha un trapo, me acuerdo. Le hice la primer nota a la madre”,

"Cuando tuvimos después nueva fecha para irnos, en Marzo, nos agarró en plena pandemia, teníamos que seguir un poco más porque el canal tenía prevista otra tarde, pero en ese contexto era muy difícil programar. Estamos excedidos por dos meses y estamos muy satisfechos por un lado de haber sostenido el programa”, concluyó.