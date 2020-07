Ruggeri atacó a Víctor Hugo Morales con un repudiable comentario xenófobo

En una actitud repudiable, el exjugador de fútbol Oscar Ruggeri le pidió al periodista Víctor Hugo Morales que "se vaya a su país". El panelista televisivo afirmó que no acepta opiniones políticas de extranjeros.

En el programa "90 Minutos de Fútbol", Ruggeri cruzó a Víctor Hugo por la decepción que manifestó tener el relator deportivo con el presidente, Alberto Fernández, por la postura argentina frente a la ONU sobre la situación en Venezuela. Primero, el campeón del mundo había señalado que la selección argentina de fútbol "nunca" tendría que ser dirigida por un entrenador extranjero.

Tras la acusación de su compañero de programa, Sebastián Vignolo ("discriminás"), el exfutbolista respondió: "Qué me importa lo que digas vos. Los extranjeros que viven en mi país se tienen que adecuar a las reglas que tenemos nosotros, y a las leyes nuestras".

Finalmente, se refirió (sin mencionarlo) al relator uruguayo. Morales había cuestionado la posición de Argentina frente a la ONU sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, y provocó la "justificación" al aire de Fernández.

"Presidente: no conteste más. Al que no le gusta, se tiene que ir a su país. Si viven acá, las reglas y las leyes, y las normas, la ponemos los argentinos. Yo viví en tres lugares: Italia, España y México. Una vez, declaré y me dijeron: 'señor Ruggeri, si no le gusta, váyase a su país'. Así que les contesto a todos los extranjeros: no tengo problema con nadie. Vengan acá a trabajar. El que trabaja, lo banco a morir. El que declara que me decepcionó, a su país, hermano. Es muy simple esto", disparó.